Lilly Téllez espera a Enrique Inzunza y advierte: “No me voy a callar”

La senadora Lilly Téllez aseguró que “estoy esperando al senador (Enrique) Inzunza para hacerle frente. No me voy a callar”, ante el inminente regreso del morenista a las sesiones ordinarias del pleno del Senado de la República.

Crítica constante de Inzunza y de los morenistas, a quienes llama “bancada de mafiosos”, Lilly Téllez dice que mantendrá su dinámica en la tribuna del Senado, de denunciar la relación de los políticos de Morena con el crimen organizado.

En tanto, el vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, y el coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, consideraron que el senador Enrique Inzunza debería solicitar licencia de su cargo.

Morena y PT plantean que Enrique Inzunza pida licencia

“Yo creo que lo más sano, para cualquier persona que está pasando por una situación como la del senador, sería sano, sin duda, poder someternos al escrutinio de la justicia sin fuero constitucional. Yo lo haría”, dijo Arturo Ávila en conferencia de prensa en la Permanente.

Inzunza ya está grandecito y es un abogado; debe resolver personal, si quiere ayudar al movimiento y al tema de enfrentar la justicia, si tiene algo que ver, bueno, pues que asuma su responsabilidad”, dijo Reginaldo Sandoval.

—¿Está dañando la reputación de…

—Lo lógico es que sí nos perjudica todo este asunto, porque acuérdense que al final estamos frente a una disputa, una guerra de percepciones, y entonces en esta realidad social la realidad no existe, la realidad es la percepción, y la realidad la hace la percepción y ahí es donde está en debate en el mundo y en nuestra patria.

Oposición anticipa señalamientos contra Inzunza

Ayer, Excélsior informó que tanto priistas como panistas y emecistas en el Senado no se autocensurarán y señalarán a Enrique Inzunza durante las sesiones del pleno del Senado en las que participe.

Por ejemplo, Clemente Castañeda, líder de los senadores de Movimiento Ciudadano, dijo que “es un error político garrafal que Enrique Inzunza, con todas las acusaciones que pesan sobre él, no pida licencia. Creo que vale la pena recordarle las palabras recientes de la Presidenta. Evidentemente lo que predomina es la ambición personal por el poder y los más dañados son su propio movimiento y el país”.

*mcam