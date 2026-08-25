Sheinbaum considera que Enrique Inzunza y funcionarios investigados por la FGR deben pedir licencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que Enrique Inzunza y los funcionarios investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) deberían pedir licencia por el señalamiento de Estados Unidos de presuntos nexos con el narcotráfico.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa, la mandataria federal fue consultada sobre el caso del senador Enrique Inzunza, quien anunció que retomaría su escaño en el Senado. Al respecto, respondió que, “cada quien tiene que tomar también una decisión. Ayer di mi opinión sobre el caso del gobernador de Sinaloa, hoy con licencia”.

“Considero lo mismo en todos los diez casos, ¿verdad? Que están bajo investigación de la fiscalía. Pero cada quien tiene una decisión frente a la gente, frente al pueblo, cada uno tiene que tomar también sus propias decisiones”, sostuvo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que, ante el amago de Estados Unidos por la entrega de funcionarios, incluyendo el gobernador con licencia, Rubén Rocha, en México deciden las y los mexicanos.

La jefa del Ejecutivo argumentó que si FGR lo decide debe hacer sus investigaciones, mientras que el Departamento de Justicia debe presentar pruebas con base en las leyes de extradición y el sistema penal acusatorio mexicano, cuando presente una solicitud.

“Eso lo hemos manifestado siempre, en este caso y en cualquiera de los casos. Nadie decide por México, nadie, ningún gobierno extranjero debe decidir por lo que definen las y los mexicanos y nuestras propias instituciones”, remarcó.