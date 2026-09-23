Identificación digital será voluntaria y usuarios decidirán quién consulta sus datos

El uso de los mecanismos digitales de identificación será voluntario para los usuarios de la banca, quienes decidirán si acceden a ellos y si autorizan que sus documentos o información sean consultados por autoridades o instituciones financieras, afirmó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Peña Merino enfatizó que “los dueños de los datos son las personas, no las autoridades ni las instituciones financieras”, dijo ante integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, donde se analizó la iniciativa presidencial de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

Con esta nueva ley se pretende transitar al pago digital y a la apertura rápida y sencilla de cuentas bancarias, mientras otorga facultades a Banxico para garantizar que nuevas cuentas no sean utilizadas para recursos ilícitos.

“Son las personas quienes, de manera voluntaria, pueden o no acceder a estos mecanismos de identificación y pueden o no autorizar que estos documentos o esta identificación sea consultada por una institución o una autoridad.”

Precisó que el uso de estos mecanismos deberá hacerse a solicitud de las personas y con los controles de seguridad, ciberseguridad y validación correspondientes.

La iniciativa contempla como mecanismos de confianza la CURP Digital y el expediente digital ciudadano, con los que se pretende facilitar, entre otros servicios, la apertura remota de cuentas bancarias y el acceso a servicios financieros.

En el caso de la CURP Digital, explicó el titular de la Agencia, los bancos e instituciones financieras estarán obligados a aceptarla como mecanismo de identificación cuando el usuario decida presentarla; sin embargo, obtenerla y utilizarla será una decisión voluntaria del ciudadano.

Asimismo, se contempla crear un “expediente digital ciudadano” que permitirá utilizar y reconocer documentos oficiales digitales ante instituciones financieras, “siempre con la solicitud y autorización del particular”, recalcó Merino.

BANXICO DA ESPALDARAZO

El Banco de México dio un espaldarazo a la iniciativa, al destacar que la nueva norma busca fortalecer los esfuerzos que ha hecho la banca en México en los últimos 22 años, luego de la habilitación, en 2004, del Sistema de Pagos Electrónicos, que permitió realizar en 2025 cerca de 7 mil 500 millones de operaciones, y para este año se prevé alcanzar los 10 mil millones de operaciones, dijo Othón Moreno González, director general de Sistemas de Pagos e Infraestructura de Mercado de Banxico.

Sin embargo, reconoció que las últimas encuestas de inclusión financiera estiman que “el porcentaje de transacciones en efectivo en efecto se encuentra entre el 80, 85%”.

Esta cifra, dijo, “es un reto para profundizar la aceptación de pago digital en comercios y la utilización de estos medios de pagos por la población en general”.

En ese sentido, el directivo destacó que el proyecto de Ley de Economía Digital “busque fortalecer los esfuerzos que se han venido haciendo por parte del Banco de México en conjunto con nuevas obligaciones hacia las entidades públicas para poder seguir fortaleciendo los pagos digitales”.

Moreno González remarcó que desde Banxico se colaborará para que la apertura de cuentas “sea lo más fácil posible para poder atender a la mayor cantidad de la población posible”. Sin embargo, dijo que al mismo tiempo se tiene que mitigar el riesgo de la utilización de estas cuentas para la utilización de recursos de procedencia ilícita.

El Poder Legislativo deberá estudiar la propuesta con seriedad y “analizar sus alcances jurídicos, económicos, presupuestarios, tecnológicos y sociales”, así como las condiciones necesarias para su aplicación ordenada y coordinada en los tres órdenes de gobierno, destacó por su parte el presidente de la Comisión, diputado Carol Antonio Altamirano.