Diputados avalan la ruta para dictaminar el Paquete Económico 2027

El Pleno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados acordó el método y la ruta de trabajo para el análisis y dictaminación de las leyes del Paquete Económico 2027 que les fueron turnadas, informó su presidente, Carol Antonio Altamirano (Morena).

Acordaron además los legisladores realizar reuniones con funcionarios de las dependencias competentes y representantes de los sectores social, privado y productivo para conocer detalles en torno a la propuesta presidencial de crear una Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, así como la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

Se aprobó convocar a reuniones con los titulares de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Subsecretaría de Ingresos, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como con representantes de los sectores social y privados, a fin de revisar los alcances de la Ley de Ingresos, la Ley de Derechos y la Ley del ISR.

"Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión conducirán este proceso con responsabilidad, rigor técnico, apertura institucional y pluralidad, garantizando un espacio de diálogo en el que serán escuchadas las distintas fuerzas políticas, las autoridades competentes y los sectores involucrados", ofreció el diputado por Oaxaca Carol Antonio Altamirano.

Con respecto a las reuniones con funcionarios, el morenista explicó : "Vamos a tener una reunión con ellos para el análisis de tres instrumentos normativos que tienen que ver con la Ley de Ingresos, Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley Federal de Derechos. Y una vez que los escuchemos, también vamos a escuchar los sectores social y privado para saber y escucharlos sobre estos tres temas”.

Detalló Carol Antonio Altamirano que la Junta Directiva de la Comisión aprobará el calendario, a partir de las opiniones que presente cada grupo parlamentario. "Yo creo que tiene que ser esta misma semana”, confió.