Diputados preparan cuestionamientos al gabinete con motivo del Segundo Informe

La metodología que el gobierno utiliza para registrar homicidios, víctimas de delitos graves y desaparecidos es uno de los temas que la oposición planteará en Cámara de Diputados a los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Seguridad, Omar García Harfuch.

Los encuentros con ambos funcionarios, así como con el titular de Economía, Marcelo Ebrard, serán a puerta cerrada y únicamente con los líderes de los seis grupos parlamentarios de San Lázaro. Sin embargo, legisladores de todas las bancadas ya adelantaron las preocupaciones que buscarán revisar con los secretarios del gabinete federal que asistan a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En el caso del análisis de la política económica, diputados del PAN, PRI y MC destacaron el interés en conocer las medidas gubernamentales para revertir la informalidad laboral que, alertaron, está en su máximo histórico, con 495 mil personas en un solo año.

La primera reunión con la Jucopo será el día 29 de septiembre con la secretaria Rodríguez, informó el jefe de la mayoría de Morena en la Cámara y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila; está pendiente de agendar las fechas en que asistirán García Harfuch y el secretario Ebrard. También está prevista la comparecencia ante el pleno de los 500 diputados del secretario de Hacienda, Edgar Amador, para el día 30 de septiembre. Y en fechas aún por determinar, acudirán a las comisiones legislativas correspondientes, los titulares de Educación, Mario Delgado, y de Bienestar, Leticia Ramírez.

Reuniones confidenciales

La JUCOPO acordó este martes que las comparecencias de los secretarios de Gobernación, Seguridad y Economía sería de carácter confidencial, bajo el argumento de que ese formato les permite ofrecer al Congreso información valiosa de asuntos de Estado que debe preservarse así.

“Algunos por su confidencialidad no se pueden dar a la opinión pública. Precisamente por eso se transmiten en esa vía en la Junta de Coordinación Política, porque son datos que pueden generar situaciones muy complejas si se conocen públicamente”, explicó el diputado Monreal Ávila, señalando que la naturaleza de los asuntos a tratar amerita el sigilo “por razones de seguridad nacional”.

La diputada Margarita Zavala (PAN) afirmó que la bancada de Acción Nacional espera conocer detalles técnicos sobre cómo se compilan los datos relacionados con la violencia criminal. Expuso que mientras se afirma en el gobierno que los homicidios disminuyen, aumentan los registros en otros delitos que atentan contra la vida e integridad corporal: “en el caso de Baja California Sur, se ha demostrado que por cada persona asesinada, aparecían seis en la otra categoría; así es que hay un desorden de cifras”.

Déficit presupuestal, padrones y prueba PISA

Para el caso de la comparecencia ante el pleno del titular de Hacienda, como parte del proceso de análisis del proyecto de ingresos y egresos, el debate legislativo se ha concentrado en los argumentos a favor y en contra del manejo del déficit fiscal.

El PRI planteó en voz del diputado Christian Castro que pedirán a la titular de Bienestar rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos destinados a programas sociales y medidas que eviten el uso abusivo con fines electorales.

Para el encuentro con el titular de la SEP, el diputado Erubiel Alonso (MC) sostuvo en la tribuna que las autoridades deben responder por el retroceso de México en la prueba PISA, toda vez que “cuatro de cada 10 estudiantes de 15 años no alcanzan ni el nivel básico en ciencias, lectura y matemáticas”.