Este modelo funciona y genera solidez económica: Sheinbaum

Al realizar su gira por Quintana Roo, con motivo de su segundo informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el peso es de las monedas más fuertes de todo el mundo y hay en récord de inversión extranjera directa.

El peso es de las monedas más fuertes de todo el mundo y estamos en récord de inversión extranjera directa. Este modelo funciona. Da resultados", señaló.

La jefa del Ejecutivo también informó sobre la propuesta de mejorar el primer nivel de salud en el país, para que la población no destine recursos a los consultorios particulares.

Nos dimos cuenta que hace falta un nivel primario de atención a la salud. Por ejemplo, cuando uno se enferma de algo no muy grave, ¿A dónde va uno? Pues muchas veces al consultorio del doctor que le cobra a uno.

Foto: Presidencia

No está mal que haya medicina particular, pero debe haber la posibilidad de la atención pública gratuita, porque el acceso a la salud es un derecho. Entonces, todos los estados que están en el IMSS Bienestar, entre ellos Quintana Roo, vamos o ya lo estamos haciendo un programa de consultorios de primer nivel", indicó.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que hay 486 mil 167 beneficiarios en Quintana Roo, también dijo que los programas aplicados en el estado tienen una inversión de nueve mil 241 millones de pesos cada año.

En cuanto a la infraestructura para la región, resaltó obras como la Línea de Carga del Tren Maya, la inauguración del Puente Nichupté, la construcción del Distribuidor Vial Kukulcán, la conservación de la Red Federal de Carreteras, la modernización del corredor vial Isla Blanca, el inicio de la construcción de 76 mil 200 nuevas Viviendas para el Bienestar, la reestructuración de 202.1 mil créditos impagables y la entrega de 20 mil escrituras.

Foto: Presidencia

Ya va muy avanzado, lo vamos a inaugurar el próximo año", refirió sobre el Tren Maya de carga.

Sobre la problemática del sargazo, la presidenta comentó que se han destinado dos mil millones de pesos para la limpieza en las playas de Quintana Roo, así como acciones de justicia social, como la asignación de recursos directos a comunidades indígenas y afromexicanas, además de la construcción de un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio del estado.

Por último, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, agradeció la inversión en infraestructura hospitalaria, que le permitió a la entidad tener un tercer nivel de atención por primera vez.