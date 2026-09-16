En Milpa Alta habitantes padecen carencias sociales

En la alcaldía Milpa Alta, gobernada por Octavio Rivero, los habitantes padecen carencias sociales y pobreza.

El 45.5 por ciento de la población, es decir, unas 69 mil personas, se encontraban en situación de pobreza moderada y 9.15 por ciento, equivalente a unas 15 mil, en situación de pobreza extrema.

“Las principales carencias sociales de Milpa Alta en 2020 fueron: carencia por acceso a la seguridad social, carencia por acceso a los servicios de salud y carencia por acceso a la alimentación. Por lo que las familias de la demarcación no cuentan con el sustento económico para tener una mejor calidad de vida”, se indicó en un diagnóstico publicado por la misma demarcación en mayo de 2026.

El problema se intensifica si los pobladores padecen alguna discapacidad y son mujeres.

En Milpa Alta, la población con discapacidad es de 4 mil 23 mujeres y 3 mil 702 hombres.

“Los datos presentados visibilizan la vulnerabilidad de las mujeres, ya que además de encontrarse en situación de discapacidad, el nivel de estudios es bajo y la posibilidad de encontrar un trabajo o tener siquiera la accesibilidad a uno se dificulta por el simple hecho de ser mujer”, señaló la alcaldía.

Como resultado, la Alcaldía Milpa Alta se posiciona en el primer lugar con el Índice de Desarrollo Social más bajo de toda la Ciudad de México.

“Las mujeres y hombres habitantes de la Alcaldía Milpa Alta que se encuentran en condición de vulnerabilidad social enfrentan al menos cinco tipos de carencias, las cuales inciden de manera directa en los indicadores de desarrollo social de la demarcación. Como resultado, la alcaldía Milpa Alta se posiciona en el primer lugar con el Índice de Desarrollo Social más bajo”, acotó.

A pesar de que la Ciudad de México es la tercera entidad con menor porcentaje de población en condiciones de pobreza, destaca el rezago en Milpa Alta.