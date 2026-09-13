Sheinbaum estima en 330 mil los asistentes a mítines por su Segundo Informe de Gobierno 

Desde Pachuca, Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se estima que en los 18 mítines que ha realizado en los estados ha sumado alrededor de 330 mil asistentes a los que se ha informado de los programas sociales que se entregan en cada entidad.

La titular del Ejecutivo anunció que en Hidalgo se entregan un millón 109 mil beneficiarios de los programas sociales que brinda el Gobierno de México, de ellos, se entrega pensión universal a 358 mil adultos mayores, y 42 mil 456 para personas con discapacidad, se otorgan apoyos económicos a 77 mil 953 campesinos, a 72 mil 464 campesinos se les entregan fertilizantes gratuitamente, y se contrata a nueve mil 879 personas en el programa de empleo temporal de Sembrando Vida, y pensión a 90 mil mujeres de entre 60 y 64 años.

Además, en materia educativa, en Hidalgo se entregan 143 mil becas a estudiantes de secundaria, 123 mil becas a estudiantes de bachillerato, 211 mil niños leche bienestar

También reiteró que en 2027 se concluirá la construcción y se pondrá en operación el tren de la Ciudad de México a Pachuca, con una conexión en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; también se construye el tren a Querétaro el cual atraviesa Hidalgo.

En cuanto a carreteras, se construyen las de Huejutla, Hidalgo, a Tamazunchale, en San Luis Potosí.

A finales de año estarán disponibles 641 consultorios del IMSS Bienestar; y se avanza en la limpieza del Río Tula y en la conversión de la refinería de Tula a gas natural en lugar de combustóleo.