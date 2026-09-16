Américo Villarreal preside desfile cívico-militar por aniversario de la Independencia de México

Con motivo de la celebración del desfile cívico-militar, Américo Villareal, gobernador de Tamaulipas, presidió la celebración. En dicha conmemoración contó con la participación de 3,146 elementos de las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad y planteles educativos.

“Me reportaron a nivel de los 43 municipios donde hubo una muy buena afluencia en cada una de las plazas de las cabeceras municipales y no tenemos novedad, así es que fue una buena fiesta”, mencionó el gobernador al término del desfile.

En compañía del coronel Gerardo Martínez Andrade, jefe de Estado Mayor de la 48 Zona Militar y del vicealmirante Fernando Rodríguez Cuevas, comandante de la Primera Zona Naval, Américo Villareal presidió el desfile en el que tomaron parte 412 elementos de la Armada de México, Guardia Nacional y del Ejercito Mexicano.

Además, en el desfile también participaron 1,567 alumnos de 20 instituciones educativas, 22 elementos de Protección Civil Estatal, 40 cabalgantes, 23 motociclistas y 1,031 elementos de la Guardia Estatal.

Al finalizar el evento, el gobernador Américo Villareal, dio a conocer que el día jueves 17 de septiembre, del presente año, reanudara su recorrido por todo el estado de Tamaulipas para acompañara a las y los presidentes municipales en sus respectivos informes de gobierno.