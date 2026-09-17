Diputados discutirán el martes reforma que prohíbe la doble nacionalidad en cargos

El presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, confirmó que será el próximo martes cuando sea subida al Pleno, el proyecto de reforma presidencial contra la doble nacionalidad, para su análisis, y en su caso, aprobación.

En un videomensaje en sus redes sociales, este jueves 17 de septiembre, Bolaños-Cacho llamó a los integrantes de las seis bancadas, a dar un debate de altura.

Detalló que el Pleno de la Cámara Baja sesionará el martes 22 y el miércoles 23 de septiembre y discutirán, entre otros asuntos, “la reforma a los artículos 82-116 y 122 de la Constitución en materia de nacionalidad única para la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales, conocida como doble nacionalidad”.

Reproducir La Cámara de Diputados someterá a discusión el dictamen que prohíbe la doble nacionalidad a titulares de poderes ejecutivos federal y locales.

Advirtió que esta reforma genera distintas opiniones entre los grupos parlamentarios y “es probable que el debate en la tribuna sea apasionado e intenso”.

El pasado 8 de septiembre, los cinco integrantes del PAN abandonaron la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde Diputados de Morena, PVEM y PT aprobaron el proyecto de reforma para prohibir la doble nacionalidad a candidatos a la Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Los panistas reclamaron que el proyecto se había dictaminado al vapor y que la propuesta atenta contra los derechos políticos que los migrantes ganaron en las últimas dos décadas.

Ante lo que se prevé una jornada ríspida, Raúl Bolaños-Cacho insistió en que “el llamado como siempre a todas las fuerzas políticas es que durante la discusión de esta reforma y de muchas otras que habremos de abordar en este periodo, demos un debate de altura con argumentos, escuchando y respetando a quienes no opinan lo mismo que nosotros”.

La próxima semana también se celebrará en el Pleno del recinto legislativo la sesión solemne por el Día Nacional del Charro, adelantó el presidente de la Mesa Directiva.