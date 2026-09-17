Con elección judicial, México perdió 60% de jueces en materia civil y familiar

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, informó que la elección judicial del 2025 provocó que México perdiera al 60% de los juzgadores especializados en materia civil y familiar y anunció que se frenó el nacimiento de los llamados “jueces sin rostro”, aun cuando ya forman parte del texto constitucional.

Durante la firma de convenio de su Comisión con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), informó que la opinión de ese centro de especialistas será tomada en cuenta en diversos procesos legislativos del Senado, “sin duda, en el proceso que tiene que ver con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que como ustedes saben, en el mediano plazo, tiene el proyecto de volverse a posponer su entrada en vigor, entre otras circunstancias, porque la elección judicial del 25 nos ha hecho perder a casi el 60% de los juzgadores locales que ya estaban capacitados y formados en ese proceso”.

Reveló que ya trabaja con el INACIPE en reformas como la correspondiente al Código Nacional de Procedimientos Penales, derivadas de los cambios en materia del Poder Judicial, en particular con la figura jurídica denominada “jueces sin rostro”.

“Y derivado de ese proceso hemos formulado un planteamiento muy concreto al Poder Ejecutivo, que esa iniciativa debe ser detenida o por lo menos esa figura. Y de ahí surgió la idea de que debiéramos aprovechar mejor una reforma integral al Código Nacional de Procedimientos Penales y no quedarnos con esas dos o tres cosas que eran reglamentarias de la reforma judicial, pero que lo teníamos que hacer con el INACIPE, y entonces el Senado nos dio luz verde y dijo: ‘va’”, relató el senador Corral.

El legislador federal también admitió que el Senado es ahora una instancia legislativa que escucha, pero “no le hace caso a nadie”.

“Un convenio de estos, a veces parece que son cuestiones como de trámite o sólo para ocupar el espacio mediático de un evento protocolario, pero nosotros queremos fundar en este acto, un acto que nos compromete a ambos, porque luego el Senado de la República escucha, pero no le hace caso a nadie y lo que nosotros necesitamos empezar a experimentar son procesos de deliberación que nos comprometan, porque escuchar tiene la responsabilidad de hacerle caso a quienes se escucha, sobre todo si son expertos, especialistas y no se diga, integrantes del Instituto Nacional de Ciencias Penales”, dijo el senador.