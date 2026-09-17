Rumbo al Tercer Informe: Delfina Gómez se consolida entre las mandatarias con mayor respaldo nacional

A días de presentar su Tercer Informe de Gobierno el próximo 30 de septiembre en el Teatro Morelos de Toluca, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se colocó en la quinta posición nacional con un 66.2 por ciento de aprobación ciudadana en el Ranking de Gobernadores de Demoscopia correspondiente a agosto de 2026.

Esta cifra representó un avance de dos lugares en comparación con julio, cuando alcanzó el 65.8 por ciento y el séptimo sitio. Asimismo, la encuesta reveló que el 58.1 por ciento de los consultados percibe una mejora en la entidad, mientras que el 62.9 por ciento afirma que la mandataria cumplió totalmente o en parte sus expectativas.

En la evaluación de la gestión, los programas sociales encabezaron la percepción de cambio positivo con 67.3 por ciento, seguidos por educación con 55.8 por ciento, economía con 52.4 por ciento, infraestructura con 47.9 por ciento y seguridad con 42.3 por ciento.

De igual forma, el 75.9 por ciento manifestó satisfacción con la política social, mientras que el 61.6 por ciento validó su efectividad para atender las necesidades de la población.

Al cumplir tres años de administración, la gestión estatal ha priorizado la obra pública, la seguridad y la atención a la zona oriente. Destaca la ejecución del Plan Oriente, coordinado con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender áreas como agua, movilidad, salud e infraestructura.

A la par, el presente año fue declarado "Año de las Obras en el Estado de México", consolidando proyectos de transporte como la puesta en operación del Trolebús Chalco-Santa Martha, la modernización vial e hidráulica, además del reforzamiento de la seguridad mediante el Mando Unificado de la Zona Oriente y las Mesas de Paz.