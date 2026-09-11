Confía Bolaños-Cacho en FGR; pide no caer en especulaciones por muerte de Zenyazen Escobar

El presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho, se dijo confiado en el trabajo de la Fiscalía General de la República, y llamó a actuar con responsabilidad y no caer en especulaciones, luego de que la dependencia informó que sus principales líneas de investigación coinciden y apuntan, hasta el momento, a que la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar se trató de un suicidio

Yo confío en las autoridades, confío en el profesionalismo de la Fiscal General de la República. Incluso el lunes, durante el informe del presidente de la Corte, platiqué con ella de manera breve y me mencionó que iban a dar a conocer los resultados durante esta semana. Yo tengo confianza en la Fiscalía”, sostuvo.

Cuestionado sobre las dudas que han surgido en torno a la mecánica del disparo, particularmente por la posición en que habría quedado el arma y la condición de diestro del diputado, así como por la intervención inicial de la Fiscalía General de Veracruz, Raúl Bolaños-Cacho consideró que corresponde a las autoridades determinar, mediante los peritajes, las circunstancias en las que ocurrió la muerte, y exhortó a sus compañeros legisladores a no hacer conjeturas.

Yo no soy perito, no puedo yo decirte de qué manera estaba colocada el arma, ni si era diestro o si era zurdo (…) De nada sirve, y lo digo con muchísimo respeto, porque es un llamado que también hago a mis compañeras y compañeros legisladores, que seamos nosotros los que estemos diciendo cómo se debe de hacer un peritaje. Para eso están las autoridades”, enfatizó.

Sin embargo, Bolaños-Cacho subrayó que la confianza en las autoridades no significa dar por cerrado el caso, particularmente porque se trata de la muerte de un diputado federal en funciones.

Nosotros lo que no podemos dejar pasar es que pase desapercibida la muerte de un legislador federal. Por eso estamos atentos a lo que la Fiscalía está investigando y estamos atentos al curso de esas investigaciones y a esta conclusión preliminar”, señaló en entrevista posterior a su participación en el Foro Modelo Parlamentario Universitario del Tec de Monterrey, llevado a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro,

A siete días del fallecimiento de Escobar, este jueves 10 de septiembre la FGR presentó resultados preliminares de la investigación, las cuales, aseguró la dependencia encabezada por Ernestina Godoy, coinciden en que se trató “de una muerte por suicidio”.

La dependencia aclaró que las investigaciones continuarán y que no se descarta eventualmente la posibilidad de otros móviles o líneas de investigación, hasta alcanzar el esclarecimiento pleno de los hechos.

El cuerpo de Zenyazen Escobar fue localizado el pasado 4 de septiembre dentro de su automóvil, en La Gloria, Veracruz, con un disparo en la cabeza.