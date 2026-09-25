Diputados alistan dictamen “sólido y responsable” para Ley de Economía Digital

Al iniciar el análisis de la iniciativa que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano (Morena), confió en que, después de allegarse todos los elementos necesarios, elaboraran un dictamen sólido, responsable y técnicamente sustentado.

“Reconocer la importancia de la iniciativa no significa renunciar a nuestra responsabilidad de analizarla, discutirla y, en su caso, enriquecerla. Por el contrario, significa asumir plenamente nuestras facultades constitucionales para construir la mejor ley posible”, expuso el parlamentario.

Carol Altamirano afirmó que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum es innovadora y acorde con los retos de nuestro tiempo; busca modernizar los medios de pago, ampliar la inclusión financiera y aprovechar las herramientas digitales para facilitar las operaciones de las personas, los comercios y las autoridades.

Precisó el legislador, con amplia experiencia en los temas hacendarios y presupuestales, que “el desafío no será únicamente aprobar un nuevo marco jurídico, sino garantizar que pueda aplicarse de manera ordenada y coordinada en los tres órdenes de gobierno, con infraestructura suficiente, reglas claras y una transición que considere las distintas realidades económicas, sociales y territoriales de nuestro país”.

Dijo Carol Altamirano que la Comisión que preside actuará con responsabilidad y apertura. Y adelantó en qué consistirá la deliberación legislativa que seguirá después de escuchar a las partes involucradas en el futuro ordenamiento: “Nuestro deber será analizar cuidadosamente sus alcances jurídicos, económicos, presupuestarios, tecnológicos y sociales, así como escuchar a las autoridades y a los sectores involucrados”, ponderó.

Explicó el diputado que la propuesta presidencial reconoce que la transformación digital no constituye únicamente un cambio tecnológico, sino una oportunidad para ampliar derechos, acercar los servicios financieros a más personas, facilitar el cumplimiento de obligaciones y reducir las desigualdades que todavía existen en el acceso a los medios de pago.

“Corresponde ahora al Poder Legislativo estudiar la propuesta con seriedad, fortalecerla donde sea necesario y garantizar que sus objetivos puedan traducirse en beneficios concretos para la población”, definió Carol Altamirano.

“Desde la presidencia de la Comisión de Hacienda, vamos a contribuir para que se mantenga el buen ánimo y el debate respetuoso que ha distinguido a esta Comisión”, ofreció el político de Oaxaca.

El análisis inició este miércoles 23 de septiembre con la presencia de José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Crystel Guadalupe Arellano Moreno, coordinadora nacional de Transformación Digital, así como con Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y Fernando Fernández Lafarga, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Destacó el parlamentario que el intercambio se realiza con servidores públicos con experiencia, preparación, solvencia técnica y conocimiento de los asuntos vinculados a la iniciativa.

Explicó el diputado Carol Altamirano que la Comisión de Hacienda se ha propuesto sostener “un diálogo franco, respetuoso y responsable, así como contar con información técnica que fortalezca el análisis legislativo y permita a las diputadas y los diputados tomar decisiones debidamente sustentadas”.

Dijo el legislador de Morena que estas reuniones son una expresión concreta de la cooperación entre los poderes de la República, en este caso entre el Congreso y funcionarios gubernamentales.

“El diálogo institucional y el respeto a las facultades de cada poder son indispensables para construir leyes sólidas, viables y benéficas para el país”, sostuvo el experimentado legislador.

Destacó además Carol Altamirano que estas reuniones se realizan gracias a los acuerdos construidos de manera plural y avalados por los seis grupos parlamentarios representados en esta Comisión, es decir, de Morena, PAN, PVEM, PRI, PT y MC.

Reconoció el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público la buena voluntad, disposición y compromiso para desarrollar un proceso que calificó de “abierto, respetuoso y técnicamente sustentado”.