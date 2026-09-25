Partido Verde busca endurecer las sanciones contra quienes dañen el medio ambiente 

La contaminación atmosférica y el deterioro ambiental continúan como temas prioritarios en la agenda pública debido a su impacto directo en la salud. De acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI México), la mala calidad del aire está vinculada a 61 mil muertes prematuras al año en el país, de las cuales más de 5 mil 800 ocurren en la Ciudad de México.

En este contexto, se busca reforzar el marco legal para castigar con mayor firmeza los delitos ambientales. La propuesta impulsada por el Partido Verde plantea elevar las penas para actividades como la tala indiscriminada, la destrucción de vegetación, el tráfico ilegal de especies y las acciones contaminantes que afecten el agua, el suelo, la flora y la fauna.

El dictamen con las modificaciones constitucionales fue aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2025 y continúa su trámite en el Congreso de la Unión. El objetivo principal es dotar al Estado de mejores herramientas para investigar, perseguir y sancionar las conductas que atenten contra el patrimonio natural.

La problemática se acentúa en zonas urbanas como la capital del país, donde la movilidad representa un reto mayor: el transporte consume el 49 por ciento de la energía y genera el 69 por ciento de las emisiones de carbono negro. Ante esta situación, el gobierno de la Ciudad de México mantiene la meta de reducir un 35 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030.

Representantes del Partido Verde señalaron que para frenar el deterioro ecológico se deben combinar las políticas de prevención con un esquema de consecuencias penales más severas, reafirmando su postura de dar seguimiento a este tipo de iniciativas para proteger los ecosistemas y la salud de la población.