Ley de Economía Digital busca acelerar pagos digitales en México: Peña Merino

El gobierno de México busca agilizar los pagos digitales, impulsar la actividad económica y ampliar la inclusión financiera con la propuesta de Ley de Economía Digital, explicó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, durante la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Peña Merino explicó que la iniciativa busca que las personas puedan realizar transferencias de manera más rápida desde la aplicación de cualquier institución financiera, aprovechando la infraestructura que ya existe en el país.

Entre las herramientas que se pretende utilizar están SPEI y CoDi, sistemas que permiten realizar pagos y transferencias electrónicas de manera inmediata. El funcionario señaló que con ello se busca facilitar el intercambio de recursos entre personas y empresas, lo que contribuiría a impulsar la actividad económica.

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Buscan ampliar la inclusión financiera

Otro de los objetivos de la propuesta es profundizar la bancarización, facilitar la generación de historial financiero y ampliar las posibilidades de acceso al crédito.

Además, la digitalización de los pagos puede contribuir a la formalización de actividades económicas, al facilitar las operaciones electrónicas de ciudadanos y negocios.

Desde Palacio Nacional, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que la Administración Pública Federal ha eliminado mil 947 trámites y simplificado 4 mil 45.

Asimismo, el promedio de requisitos pasó de seis a dos, mientras que el tiempo promedio para completar los trámites se redujo de 44 a 22 días.