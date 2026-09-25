Agradece Beatriz Mojica respaldo de Claudia Sheinbaum; asiste a su informe regional en Acapulco

Acapulco, Gro.— Beatriz Mojica Morga, coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, agradeció el respaldo público expresado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destacó que representa un compromiso para fortalecer su trabajo político y territorial en la entidad.

En declaraciones a reporteros, previo al informe regional que encabezó la presidenta Sheinbaum Pardo en Acapulco, Mojica Morga resaltó el pronunciamiento realizado por la mandataria durante una conferencia matutina, en el que reconoció su trayectoria dentro del movimiento y recordó su elección como senadora por Morena en 2024, así como su triunfo en la encuesta para encabezar la coordinación en Guerrero.

La morenista aseguró que continuará trabajando para fortalecer el proyecto de transformación y la unidad interna de Morena en Guerrero.

Respecto al informe presidencial, Mojica destacó las inversiones federales destinadas al estado en infraestructura carretera e hidráulica, caminos artesanales y obras públicas, además de los programas sociales dirigidos a comunidades y sectores con mayores necesidades.

Consideró que estas acciones reflejan la prioridad del gobierno federal hacia Guerrero y han permitido canalizar recursos a regiones con históricos rezagos.

Mojica Morga reiteró que acompañará el proyecto encabezado por Sheinbaum y continuará con encuentros y recorridos territoriales en Guerrero.