Carol Altamirano: Avanza Ley de Economía Digital; gasolineras y carreteras serían prioridad

La nueva Ley de Economía Digital y Pagos Digitales busca modernizar el sistema de pagos en México y reducir de manera gradual el uso de efectivo, particularmente en sectores donde las transacciones digitales pueden facilitar la movilidad, fortalecer la seguridad financiera y mejorar la recaudación.

El diputado Carol Antonio Altamirano señaló que la propuesta representa un avance para la digitalización de la economía mexicana y destacó que existen otros países donde mecanismos similares ya se encuentran en operación.

Esta nueva Ley de Economía Digital es una ley innovadora, de vanguardia”, afirmó.

El legislador explicó que la iniciativa ha sido analizada con funcionarios de distintas instituciones y representantes del sector financiero y tecnológico. Entre ellos mencionó al titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino; Ángel Cabrera Mendoza, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Fernando Fernández, titular de Banca, Valores y Ahorro de Hacienda, así como funcionarios del Banco de México.

También se han realizado reuniones con la Asociación de Bancos de México, plataformas digitales, medios de pago e instituciones financieras.

De acuerdo con Altamirano, uno de los objetivos es que la digitalización contribuya a mejorar la seguridad de las operaciones, reducir delitos, mejorar la recaudación y evitar fugas de recursos.

Es necesario que entremos a la modernidad”, señaló el legislador, quien agregó que ya se cuenta con la iniciativa de la presidenta y que se han realizado reuniones con funcionarios y sectores involucrados.

Gasolineras y carreteras, entre los primeros sectores

El diputado explicó que la iniciativa plantea una implementación gradual y que la Secretaría de Hacienda tendría facultades para determinar en qué sectores se deberán realizar pagos digitales de manera completa y en cuáles no.

Entre los sectores que podrían incorporarse inicialmente mencionó las gasolineras y las carreteras, particularmente en las casetas de cobro.

Muchas veces hemos hablado de las gasolineras y las casetas de cobro. Esto va a ayudar muchísimo a la movilidad en ciertos lugares”, señaló.

Altamirano aseguró que durante la elaboración del dictamen se buscará preservar el uso de efectivo y atender las preocupaciones relacionadas con una eventual obligatoriedad de los pagos digitales.

Protección de datos y privacidad

Otro de los temas abordados durante las reuniones de trabajo fue la protección de los datos de los ciudadanos y el uso de la identidad y los expedientes digitales.

El diputado indicó que José Antonio Peña Merino explicó ante legisladores y representantes del sector las medidas contempladas para proteger la identidad digital de los ciudadanos y evitar accesos no autorizados a sus expedientes.

Las preocupaciones sobre privacidad y vigilancia financiera forman parte de los puntos que, de acuerdo con Altamirano, todavía se encuentran bajo análisis antes de la elaboración del dictamen.

El legislador señaló que existen dudas legítimas entre los grupos parlamentarios sobre algunos aspectos particulares de la propuesta, aunque aseguró que hay coincidencia para respaldarla en lo general.

Pagos digitales para pequeños comerciantes

Respecto a la posibilidad de que trabajadores independientes, vendedores ambulantes, plomeros, carpinteros, albañiles y otros pequeños prestadores de servicios puedan recibir pagos digitales, el legislador señaló que será necesario considerar tanto el acceso a herramientas tecnológicas como los procesos relacionados con el RFC.

También destacó la necesidad de impulsar mecanismos sencillos, como los códigos QR, para facilitar la adopción de los pagos digitales.

Las herramientas pueden estar disponibles, pero si la gente no las utiliza, eso es una realidad”, apuntó.

Por ello, consideró que la implementación de la iniciativa deberá estar acompañada de acciones de educación financiera para que la población conozca y utilice las nuevas herramientas.

No habría comisiones para los pagos digitales

Sobre la preocupación de pequeños comercios respecto a si recibir pagos digitales implicará el cobro de comisiones, Altamirano aseguró que no habrá comisión en ese sentido.

El presidente de la Comisión de Hacienda señaló que tanto la presidenta de México como José Antonio Peña Merino han establecido que los pagos digitales contemplados en la propuesta no implicarán ese costo para los usuarios.

Diputados definen ruta para dictaminar la iniciativa

Altamirano informó que la Comisión de Hacienda se encuentra en reunión permanente y ya definió la ruta para dictaminar las iniciativas que tiene pendientes.

Explicó que, además de la Ley de Economía Digital, la comisión deberá trabajar en la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la reforma a la Ley Aduanera.

El diputado detalló que el próximo 30 de septiembre comparecerá ante el pleno de la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y adelantó que propondrá a la comisión avanzar el 1 de octubre en los dictámenes de la reforma a la Ley Aduanera y de la Ley de Economía Digital.

La previsión, agregó, es que durante la semana siguiente se trabaje en la Ley Federal de Derechos, la Ley de Ingresos y la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Altamirano señaló que el objetivo es que, a más tardar el 14 de octubre, la Cámara de Diputados tenga listos los dictámenes del paquete económico para su aprobación en la comisión y posteriormente en el pleno.