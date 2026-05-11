PAN pide juicio político contra Rocha Moya

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una solicitud de juicio político en contra del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y, en voz de su dirigente Jorge Romero, anunció que este miércoles propondrá en la Comisión Permanente la desaparición de poderes en Sinaloa.

“Ante la constatación de que hubo asociación entre gobernantes y crimen organizado, a la gente en México Acción Nacional le dice: No hay peor traición que la de quien juró, cuando protestó como servidor público, defenderte, y terminó apoyando a quienes envenenan a tus hijos, secuestran a tus hijos y les quitan la vida a tus hijos. ¡Esos son los de la autoridad moral!”, sostuvo el líder partidista.

Acompañado de los coordinadores parlamentarios de ese partido, el senador Ricardo Anaya, y el diputado José Elías Lixa, el presidente del PAN adelantó que también recurrirán a la Corte Internacional de La Haya, para denunciar lo sucedido en esa entidad, a partir de que, en 2021, sus autoridades locales, dijeron, hicieron pacto con grupos delincuenciales.

En la conferencia de prensa, antes de la entrega de la solicitud de juicio político en la Secretaría General de San Lázaro, legisladores y militantes panistas desplegaron una manta en la que se leía “#SoberaníaSíNarcoGobiernoNo” y “PresidentaEntregueARocha”.

“En Acción Nacional vamos a ejercer todos los recursos legales que tengamos, absolutamente todos. Muy eminentes mujeres y hombres panistas irán a La Haya, a la Corte Penal Internacional, a hacer una denuncia no solamente respecto a esta imputación de asociación con el crimen organizado, sino literalmente por lo que se acude ante la Corte Penal Internacional: delitos de lesa humanidad. Porque por supuesto que sucedieron”, afirmó Jorge Romero.

Cuestionó el líder nacional panista que la presidenta, dijo, se comporte como jefa de partido.

“Si eres morenista, absolución automática. Si eres del PAN, si eres de la oposición, sentencia condenatoria automática”, señaló al responder sobre el trato que el gobierno y Morena le dan a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Aseguró Romero que en esa entidad el desmantelamiento de un narco laboratorio por el gobierno panista de la mandataria estatal cuenta con un alto respaldo ciudadano de 85 %.

Dijo que la versión de que ahí se está faltando a la soberanía la gente “no se las compra”. Se trata, insistió, de “una narrativa distractora”.

El jefe de la diputación panista, y quien presentó la solicitud de juicio político, dijo que para su partido no es ninguna novedad la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntos nexos del gobernador Rocha Moya y nueve de sus colaboradores con grupos delincuenciales.

“Llevamos años exigiendo que se sancione a los narcopolíticos. No es verdad que nosotros actuemos en consecuencia de lo que diga otro país, porque hemos sido los primeros en señalar los innegables, vergonzosos y bochornosos vínculos que en este país existen entre gobernantes e integrantes del crimen organizado”, planteó Rocha Moya.

El coordinador parlamentario en San Lázaro comentó que hoy el caso más señalado es el del mandatario sinaloense, por lo que calificó de urgente que se le inicien los procesos correspondientes para sancionarlo y que sea separado definitivamente de su cargo.

“Existen elementos públicos, denuncias, investigaciones, hechos notorios conocidos por todas y por todos, pero parece que el único que no se quiere dar por notificado es el Gobierno mexicano”, planteó Elías Lixa.

Sostuvo el diputado federal que existen evidencias de que, en Sinaloa, “incumplieron el deber de preservar la seguridad pública, como lo indica el artículo 21 de la Constitución”, así el de ejercer el cargo bajo parámetros de legalidad.

“Todo esto lo renunciaron para convertirse en socios del crimen. Violaron el uso de los recursos públicos para que no fueran una estructura al servicio de la gente, sino una estructura que facilitara las labores sucias del dinero ilícito, de las drogas y de las actividades ilegales. En eso convirtieron a Sinaloa y por eso hoy hacemos esta solicitud”, explicó Elías Lixa.

El jefe de los senadores panistas, Ricardo Anaya, expuso: “Es una absoluta aberración que digan que no hay pruebas respecto del involucramiento Rubén Rocha Moya con el crimen organizado, con los narcotraficantes, antes, durante su campaña y después durante su gobierno. ¿Cómo se atreven a decir que no hay pruebas cuando a nuestra entonces candidata de la alianza, diputada Paola Gárate, la secuestraron? ¿Quieren más pruebas que lo ocurrido con Héctor Melesio Cuén?”

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JCS