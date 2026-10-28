Consejeros del INE privilegiaron la unanimidad para elegir al relevo de Taddei

A fin de dar un mensaje de unidad, las diez consejerías del INE privilegiaron la unanimidad en torno a la presidenta provisional Blanca Cruz García.

Desde el día previo, el consejero Arturo Castillo se mostró optimista de que lograrían un acuerdo por el bien del instituto, aunque durante el transcurso del lunes ninguna consejería manejó nombres de posibles candidatos.

Tampoco revelaron si propondrían a alguien en especial o si estarían proponiéndose a sí mismos, ni si la decisión sería por una cuota de género o se pondrían sobre la mesa los nombres de consejeros como Arturo Chávez.

Durante la conferencia de prensa que dieron las 10 consejerías, el mensaje fue subrayar que iniciaba una nueva época en la que se priorizaría la colegialidad por encima de las decisiones individuales, sobre todo en la designación de encargadurías de despacho, ante las renuncias que ya se habían presentado hasta el mediodía de ayer.

El Consejo General formalizó el arranque de una nueva etapa basada en la estricta colegialidad institucional. Daniel Betanzos

Hay que recordar que Blanca Cruz fue consejera presidenta del Instituto Electoral de Puebla desde 2022 y, durante los pocos meses en los que ha estado en el cargo de consejera del INE, ha sido la funcionaria que menos cuestionamientos ha tenido en su desempeño desde que asumió la consejería en abril de este año.