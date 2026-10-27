“Basta de consejeros vendedores de material electoral”; inicia relevo en el INE

Blanca Yassahara Cruz García tomó protesta como presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de llamados a investigar presuntos actos de corrupción, recuperar la confianza ciudadana, devolver al organismo su carácter colegiado y limpiarlo de la colonización oficialista.

Durante la sesión del Consejo General, el consejero Uuc-kib Espadas lanzó una de las advertencias más severas sobre la crisis que enfrenta el Instituto, al señalar que las conductas de corrupción no desaparecen con la salida de una persona, “y quien sucumbió al enamoramiento del dinero no renuncia a ese enamoramiento por un golpe institucional”.

Espadas advirtió que “no es tolerable ver a consejeras o consejeros haciendo el papel de vendedores de material electoral estado por estado. No basta con que los vendedores del 2024 sean sustituidos por nuevos vendedores en el 2027. Eso tiene que haber quedado en el pasado”.

Los representantes de los partidos coincidieron en que la transición no debe limitarse al relevo de la presidencia, sino traducirse en cambios en la conducción y en el esclarecimiento de las presuntas irregularidades relacionadas con proveedores y personas vinculadas con la anterior presidencia.

Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, pidió que la persona que ocupe definitivamente el cargo sea ciudadana y no tenga vínculos partidistas. También exigió a Morena mantenerse al margen de la designación:

Blanca Yassahara Cruz García asumió la presidencia provisional del INE. Daniel Betanzos

“Le pedimos a Morena que saque las manos de ese Instituto Nacional Electoral, que dejen que por el concurso llegue aquí la mejor para dirigir este instituto que tan dañado está el día de hoy”, expresó.

Por su parte, Ernesto Guerra, representante de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la transición debe servir para recuperar la colegialidad, fortalecer la rendición de cuentas y respaldar a las áreas técnicas y profesionales:

“Que esta crisis nos recuerde que ninguna persona está por encima de la institución, que ninguna facultad está exenta de controles y que la fortaleza del INE debe prevalecer sobre quiénes temporalmente lo dirigen”, afirmó.

El representante de Morena, Guillermo Díaz Robles, pidió evitar una “cacería de brujas” y sostuvo que las responsabilidades deben determinarse con base en pruebas, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Aseguró que la renuncia de Taddei no detiene las investigaciones y que las consejerías deberán proporcionar la información que soliciten las autoridades competentes.

Desde el Partido Verde, Fernando Palomino llamó a la ciudadanía y a los actores políticos a refrendar su confianza en el INE, al considerar que el Instituto ha demostrado su capacidad para organizar elecciones aun frente a las adversidades.

En contraste, Marco Baños, representante de Somos, pidió revisar al personal adscrito a la oficina de la presidencia para impedir la presencia de personas vinculadas con partidos políticos:

Durante la sesión extraordinaria, consejeros y representantes partidistas recalcaron que la salida de la expresidenta no extingue sus eventuales responsabilidades administrativas ni penales. Daniel Betanzos

“Comprométanse a recuperar el carácter auténticamente ciudadano de la institución, porque la cercanía con la ciudadanía debe ser auténtica y no solo parte elegante del discurso cotidiano”, demandó. Baños también solicitó revisar al personal de esa oficina y advirtió que no debe permitirse la presencia de personas infiltradas de Morena ni de ninguna otra fuerza política.

El representante del PT, Silvano Garay, felicitó a las consejerías por alcanzar un consenso para designar a la presidenta provisional.

Por su parte, Juan Ignacio Zavala, de Movimiento Ciudadano, señaló que el Consejo General enfrenta el desafío de atender de fondo la corrupción y resolver las investigaciones pendientes, tanto en el INE como en organismos electorales locales:

“Por eso el reto es restablecer la confianza en el órgano garante de la democracia mexicana, que es el Instituto Nacional Electoral”, afirmó.

Finalmente, Emilio Suárez Licona, representante del PRI, advirtió que la credibilidad del organismo también depende de impedir que las decisiones institucionales se conviertan en plataformas para promover intereses partidistas y celebró la disposición de las consejerías para recuperar la colegialidad.