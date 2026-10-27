Ante consejeros, reportera de Grupo Imagen exhibe extorsiones a empleados del INE

La periodista Aurora Zepeda Rojas llamó a los consejeros del INE a que el deslinde de responsabilidades por el otorgamiento irregular de contratos no se quede sólo en el discurso.

Al intervenir durante una conferencia de prensa en la sede del instituto, la reportera de Grupo Imagen pidió al personal operativo no callar ante irregularidades administrativas o laborales, como las documentadas en la gestión de Guadalupe Taddei.

“Me voy a permitir dar un mensaje a la estructura, porque se tienen que quitar el miedo. El miedo a denunciar y el miedo a decir las cosas como tienen que ser. Por años escuchamos a trabajadores que nos decían lo que estaba pasando”, señaló.

También instó a buscar el respaldo de los medios de comunicación en caso de desconfiar de las instancias internas.

“Yo les digo a los trabajadores que nos pueden estar escuchando, que por favor se armen de valor y que si no tienen confianza en las instituciones o en la gente en la que tienen que denunciar aquí en el INE, que se acerquen con nosotros los reporteros, porque vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y vamos a seguir denunciando lo que está mal dentro del instituto”.

La periodista formuló una pregunta a los consejeros electorales sobre el alcance real de las indagatorias anunciadas tanto por el Órgano Interno de Control (OIC) como por la Auditoría Superior de la Federación (ASF):

La periodista dirigió un mensaje a la estructura del organismo y exigió a los consejeros someter sus propias oficinas a las auditorías del Órgano Interno de Control. Daniel Betanzos

“Dicen que se necesitan hacer más auditorías, que el Órgano Interno de Control tiene que deslindar responsabilidades y todo eso. ¿Eso incluye someter a sus oficinas a estas auditorías? Porque sabemos de trabajadores que nos han dicho que les descuentan de su sueldo para quedarse con el dinero, porque nos han dado también ya las cuentas bancarias del Órgano Interno de Control en donde también les rentan las plazas, y donde hay vocales ejecutivos, vocales distritales y locales, también candidatos a los OPLEs que han recibido amenazas o que se les pide dinero para poder tener audiencias o para poder estar en una lista de candidatos”.

Ante el silencio de los consejeros, la comunicadora exhortó a una depuración que devuelva la credibilidad democrática al órgano electoral:

“¿Hasta ahí le van a entrar? ¿Hasta ahí van a meter a sus oficinas también a las auditorías? Porque si ya se destapó la cloaca, creo que tiene que salir toda la cochinada. Porque queremos un INE fuerte y confiable, como hasta hace unos años confiábamos muchos mexicanos en este instituto”.