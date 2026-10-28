Pável Jarero: "no me arrepiento" de impulsar el poder inédito que tuvo Taddei en el INE

Autor de la reforma que otorgó el inédito poder de nombrar directivos del Instituto Nacional Electoral (INE) sin tomar en cuenta la opinión del colegiado que forma el Consejo General de Instituto, el senador morenista Pavel Jarero aseguró que no se arrepiente de haber promovido ese cambio, porque su objetivo era y es que los nombramientos no generen conflictos internos en el Consejo General.

– ¿No se arrepiente de haberlo impulsado?, se le preguntó.

– No, porque cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra conducción y si hay que revisar, auditar y sancionar pues se tiene que revisar, auditar y si hay elementos sancionar a quien haya incurrido en alguna desviación, afirmó en breve entrevista.

Entrevistado brevemente en el pleno del Senado, Pavel Jarero explicó que “lo que hay que decir es que lo que se busca es que no hubiera controversias en el interior y darle esa atribución a quien presida el órgano electoral. Y simple y sencillamente hay que decir que esa ha sido la idea principal: facilitar. Y en el caso concreto de lo que está ocurriendo pues se tiene que investigar, se tiene que realizar las auditorías que se tengan que realizar y sancionar si así se tiene que hacer”.

– Después de lo ocurrido, ¿no cree usted que sería mejor tener controversias internas y no estos encándalos de corrupción, por tanto poder que le dieron

– El tema es simple y sencillamente que quien presida el órgano tenga la posibilidad de integrar a su equipo de colaboradores. Esa es nuestra función como legisladores y ya, dentro del órgano, pues existen otras instancias que tienen que hacer la parte que les corresponda.

Pero el origen de la propuesta es muy sencillo: evitar la la confrontación interna, porque evidentemente que hay una serie de intereses y lo vimos prfevio a la discusión de la propuesta que nosotros presentamos”, respondió.

El 8 de octubre del 2024, en medio de un galimatías legislativo en el que por primera vez en la historia se aprobó una reforma en lo particular y luego en lo general, las comisiones del Senado avalaron la reforma secundaria al Poder Judicial, que incluyó cambios a las leyes en materia electoral.

La confusión generó que por uno momento se aprobaran simultáneamente la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se permitió la presentación de reservas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la cual ni siquiera se había presentado para discusión.

En esa circunstancia de anarquía jurídica, el morenista Pavel Jarero presentó su propuesta de modificación, que incluyó darle a la presidenta del INE la facultad exclusiva de elegir a los directivos del Instituto.

El 10 de octubre del 2024, durante su discusión y aprobación en el pleno, Manlio Fabio Beltrones decidió presentar una propuesta de modificación a la propuesta de Pavel Jarero que se había aprobado en comisiones unidas, con el argumento de que no era correcto eliminar la colegiación en los nombramientos, pero la mayoría oficialista del pleno rechazó la propuesta de Beltrones.