Gobierno de México fortalece inversión educativa y garantiza pago puntual a maestros de Michoacán

Mario Delgado Carillo, secretario de Educación Pública, garantizó que el Gobierno de México tengan los recursos necesarios para que los y las maestras de Michoacán reciban en tiempo y forma sus salarios correspondientes. Además, afirmó que esto forma parte del acuerdo establecido entre el gobierno estatal y la federación.

Por su parte, el titular de la SEP, asistió al V Informe de Labores del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla como suplente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El gobernador de Michoacán destacó la importancia que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, plantea para el futuro.

El proyecto contempla un aumento en los recursos destinados a Educación, esto también forma parte de las prioridades de la presidenta del país. Subrayó además que la asignación federal para Michoacán se revisara conforme a las necesidades educativas de la entidad.

Mario Delgado destacó que el acuerdo entre el Gobierno de México y Michoacán garantiza recursos para la nómina educativa, evitando que los trabajadores de la educación enfrenten un retraso en el pago de sus salarios.