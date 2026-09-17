Anuncia Mara Lezama inversión de 3 mil 600 mdp de la CFE para cableado submarino en Cozumel

El proyecto para modernizar el cableado submarino que abastece de energía eléctrica a la isla de Cozumel ya fue adjudicado y los trabajos comenzarán el próximo 5 de octubre, informó la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa.

Durante el programa La Voz del Pueblo, la mandataria estatal dijo que la obra representa una respuesta a una necesidad histórica de la isla y contempla una inversión federal cercana a los 3 mil 600 millones de pesos.

Lezama explicó que el proyecto fue gestionado ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como mediante la coordinación con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, con el objetivo de destrabar el proceso de licitación federal.

De acuerdo con la gobernadora, el proyecto no había sido adjudicado inicialmente debido a que especialistas determinaron que requería modificaciones para atender de manera integral las necesidades energéticas actuales y futuras de Cozumel.

“Vale la pena gestionar, vale la pena tocar puertas”, afirmó Mara Lezama, al reportar que el fallo de la licitación fue emitido el pasado 15 de septiembre, por lo que, afirmó Lezama, la obra finalmente se convirtió en una realidad.

Los trabajos contemplan la instalación de aproximadamente 20 kilómetros de cableado submarino para sustituir la infraestructura existente, que tiene alrededor de 40 años de antigüedad y que ha estado relacionada con desgaste y fallas en el suministro eléctrico de la isla.

La gobernadora previó que la ejecución tendrá una duración aproximada de un año y medio, por lo que se prevé que la obra concluya en 2028.

Destacó que la nueva infraestructura permitirá modernizar y fortalecer el suministro eléctrico de Cozumel, con una capacidad acorde con las condiciones actuales de la isla y las necesidades previstas para los próximos años.