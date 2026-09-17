Rosa Icela Rodríguez y Graciela Domínguez en reunión para la seguridad y bienestar en Sinaloa

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, sostuvo un encuentro de trabajo estratégico con la secretaria de Gobernación del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, con el objetivo prioritario de revisar y fortalecer los asuntos de seguridad, la tranquilidad pública y el bienestar social de las familias sinaloenses.

Durante la mesa de diálogo institucional, las funcionarias evaluaron las acciones coordinadas entre la federación y el estado para consolidar la paz en la entidad. Al respecto, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó de manera tajante la relevancia del trabajo conjunto al señalar que "la coordinación con el Gobierno de México es fundamental para seguir atendiendo los temas que son importantes para Sinaloa".

La reunión permitió delinear estrategias puntuales orientadas a reforzar la presencia operativa y los programas sociales en la región, en concordancia con las directrices de atención integral dispuestas por la administración federal. Ambas servidoras públicas coincidieron en que la articulación entre los distintos órdenes de gobierno resulta indispensable para responder de forma eficaz a las demandas de protección ciudadana y gobernabilidad en los municipios sinaloenses.

Por su parte, la mandataria estatal reafirmó el compromiso de su administración de mantener un enlace permanente con el Gabinete de Seguridad federal. La suma de esfuerzos entre el Ejecutivo nacional y el gobierno del estado busca asegurar la estabilidad social, garantizando un entorno de certidumbre, orden y justicia que favorezca el desarrollo integral y la calidad de vida de la población en todo el territorio sinaloense.

Por otro lado, Rosa Icela Rodríguez publicó el siguiente mensaje en su X: “Para el gobierno de la presidenta @Claudiashein es importante reforzar las acciones que permitan fortalecer la paz y el bienestar de las familias sinaloenses. “