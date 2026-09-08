Los empresarios van a tener una Corte que garantice certeza jurídica: ministro Hugo Aguilar

Los empresarios e inversionistas en México contarán con una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que les garantice certeza jurídica, siempre y cuando cumplan con el marco jurídico, afirmó el presidente del Máximo Tribunal, ministro Hugo Aguilar Ortiz.

En entrevista con Grupo Imagen, a un año de iniciar funciones en el cargo de presidente de la Corte, el ministro explicó que ha tenido reuniones con integrantes del sector empresarial, para transmitirles esta confianza.

“Yo lo que le digo a los a los empresarios, a los inversionistas, que quieren venir a México y a los que están ya trabajando en México, es que van a tener una Corte que va a garantizar certeza jurídica; me he sentado con la mayoría de ellos a dialogar y lo que yo les digo es que en México nos hemos dado un marco jurídico muy fuerte.

“En México contamos con normatividad ambiental, con enfoque social, con las bases para obtener concesiones para hacer inversiones y si se cumple con la ley, pues difícilmente la Corte va a encontrar una razón para invalidar contratos, inversiones, no va a haber forma”, dijo el ministro presidente.

Aguilar Ortiz insistió en que este sector debe cumplir con sus obligaciones, para que no se vean afectados en sus actividades.

“Pero la empresa que no cumpla con el pago de impuestos, que no cumpla con los requisitos para obtener un permiso, una concesión, una autorización, pues también la Corte difícilmente va a respaldar una decisión así.

“Entonces que tengan todos la certeza que con el marco jurídico que tenemos es suficiente para que todos tengan garantizados sus inversiones, sus intereses en este país, la Corte eso va a hacer garantizar que la ley se cumpla, que la Constitución se cumpla y lo estamos haciendo”, manifestó el ministro Aguilar Ortiz.

Debates

El presidente del Máximo Tribunal destacó que se han realizado debates que han generado preocupación en la sociedad, como el de reabrir asuntos ya resueltos, lo que ocurrió en un asunto de fraude procesal en materia fiscal, la llamada “cosa juzgada”, pero fue tajante: ese asunto está descartado.

“Yo creo que a cualquier ciudadano, a cualquier persona, cualquier empresa, pues debe de estar preocupada porque las resoluciones se tomen sobre bases sólidas, sobre pruebas consolidadas.

“Si la Corte también se presta a respaldar a que se consumen los fraudes, pues faltamos a la certeza jurídica, este es un tema distinto, la cosa juzgada; el pleno se pronunció, no se reabre la cosa juzgada”, afirmó el ministro Aguilar Ortiz.

Otro tema que generó un debate al interior del órgano autónomo reconoció el ministro Aguilar Ortiz, es la rotación en la presidencia del Máximo Tribunal, ante una antinomia (contradicción) entre los artículos 94 y 97 de la Constitución.

El primer artículo ordena una presidencia rotatoria de dos años en la Corte, de acuerdo con los votos obtenidos en la elección de junio de 2025; mientras que el artículo 97 conserva el criterio de una duración de cuatro años por elección interna de los integrantes del Pleno.

“Hubo un momento de debate, no lo puedo negar, pero no generó fractura, división, encono, de ninguna manera; hablé yo con el Pleno y todos coincidimos en que es momento de cerrar filas con lo que venimos impulsando en la nueva suprema Corte y vamos a dejar para que, en el momento que establezca, que se acerquen los tiempos de la sucesión para abordar ese tema”, dijo el presidente del Máximo Tribunal.

El ministro Aguilar Ortiz indicó que la SCJN está generando su propia agenda para atender asuntos de violencia de género, en contra de grupos vulnerables y de temas que afectan a minorías, para acercar la justicia a esos sectores.

“La violencia de todo tipo para contra las mujeres requiere de consolidar criterios; ellas han ganado derechos en la Constitución, se ha reconocido en la Constitución la igualdad sustantiva y requiere ahora su traducción en resoluciones, en política pública, en acciones concretas que garanticen esa igualdad sustantiva.

“Así como esta reforma, hay muchas otras que apuntan hacia garantizar derechos a sectores vulnerables o en condiciones de vulnerabilidad y la Corte sí tiene un compromiso con estos temas”, indicó.

El ministro Aguilar Ortiz reconoció que la Corte tiene pendientes dos asuntos que interesan en la sociedad, uno relacionado con la doble tributación y la prisión preventiva oficiosa, por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Estado mexicano, y, aseguró que pronto, se resolverán los proyectos.

“Son varios asuntos que tenemos de esa naturaleza. Esa ya la estamos abordando, tenemos que madurar bien la solución que vamos a dar; son de los temas que yo espero que de aquí a diciembre tengamos ya una resolución”, comentó.

Puertas abiertas

El presidente del Máximo Tribunal, ministro Aguilar Ortiz, aseguró que por primera vez en la historia de este órgano autónomo, las puertas están abiertas a todos los grupos de la sociedad, que se pueden acercar para conocer cómo van sus asuntos.

“Estamos aquí en el privado del ministro presidente, y estoy seguro que, como nunca en la historia, han entrado más personas aquí que en todas las épocas anteriores; hoy la puerta de todas las oficinas, de los ministros y ministras está abierto.

“La gente llega porque hoy siente suyo a la Suprema Corte, yo también lo digo como litigante, me tocaba llegar a la periferia viendo, si bien me va un secretario de estudio y cuenta; hoy los ministros están recibiendo, hoy el ministro se baja del pedestal, es un ser humano, que siente, que percibe la problemática social, que está atento a lo que ocurre allá afuera”, dijo el ministro Aguilar Ortiz.