Con nueva inversión, Aguascalientes formará parte del corredor digital entre México y Estados Unidos

En Aguascalientes, directivos de la empresa C3ntro Telecom, anunciaron ante la gobernadora Tere Jiménez una inversión de 300 millones de pesos. Como parte del proyecto TIKVA se plantea una estrategia que contempla la construcción de 2 mil 500 kilómetros de fibra óptica de alta capacidad entre México y Estados Unidos.

La gobernadora destacó que este tipo de proyectos fortalecen al estado de Aguascalientes como punto estratégico para el desarrollo de servicios tecnológicos.

"Muchas gracias por confiar en Aguascalientes, un estado en desarrollo, un estado seguro. Nosotros competimos con estándares internacionales y este proyecto nos va a venir a ayudar para que haya más inversión, porque hoy el progreso viaja por las vías de la conectividad digital y el proyecto TIKVA ampliará las soluciones para la economía de Aguascalientes y la región; estamos preparados con las condiciones que necesitan las empresas para poder darles soluciones”, dijo.

El presidente del Consejo de Administración de C3ntro Telecom, Simón Masri Askenazi, puntualizó que el proyecto en Aguascalientes contempla la instalación de más de 100 kilómetros de fibra óptica troncal, completamente subterránea. Además de la instalación de un Centro de Datos en el sur del municipio capital.

"El proyecto TIKVA impulsa infraestructura digital estratégica para conectar el centro de México con Estados Unidos, y uno de sus beneficios es que va a acortar la brecha digital, pero también va a conectar a las industrias y a todas las plantas de manufactura que hay en Aguascalientes, que se ha caracterizado por ser de los mejores estados del país en atraer esas inversiones que hoy requieren un alto nivel de conectividad, de confiabilidad y de velocidad. Gracias, gobernadora, por ese apoyo y esa visión que tienes para atraer las inversiones al estado”, indicó.

Subrayó también que TIKVA contempla el desarrollo de 2 mil 500 kilómetros de infraestructura para fortalecer la conectividad del estado de Querétaro y Phoenix, Arizona, pasando por 8 estados del país mexicano, siendo uno de ellos Aguascalientes.

El subsecretario de Inversión y Desarrollo de la secretaria de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, Jorge Armando Serafín, mencionó que este proyecto permitirá consolidar a Aguascalientes como un punto estratégico de conectividad.

“En la nueva economía digital, la conectividad se ha convertido en un factor fundamental para decidir dónde invertir, dónde desarrollar tecnología y desde dónde competir en los mercados globales”, concluyó.