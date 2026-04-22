Por desconfianza al gobierno federal no hubo reportes sobre agentes de la CIA en México

La falta de reportes sobre la presencia de agentes estadunidenses de la CIA en Chihuahua podría obedecer a la desconfianza que le tienen al gobierno federal, ante posibles filtraciones en beneficio de los criminales.

“Esta información viene de El Paso, Texas, de estos agentes de la CIA, y se comparte específicamente con quienes consideran gente de confianza en el estado de Chihuahua, la Agencia Estatal de Investigaciones, justamente porque dicen hay desconfianza en el gobierno federal porque anteriormente ha habido fuga de información cuando se comparte con el gobierno federal. Y a la hora de realizar detenciones, arrestos, decomisos, etcétera, pues ya no están, están amparados o fugados”.

De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, tras este decomiso y desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua tampoco se tienen reportes de detenidos, “no se anunciaron detenciones; lo que sí dice una de las fuentes es que pues no se comparte la información con el gobierno federal por falta de confianza, por miedo a que se vaya a filtrar información como, según ellos, ya ha sucedido anteriormente”.

Fue solamente hasta que los familiares reclamaron los cuerpos de las víctimas cuando se pudieron obtener los nombres y contrastar los datos que confirmaron la presencia de agentes extranjeros en nuestro país.

“Hemos logrado confirmar las identidades de los cuatro, son dos los fallecidos y dos más que venían en un vehículo atrás de ellos, pero eran cuatro los que participaron en este operativo. […] Se trata de Richard Leiter Johnston III, de 36 años; y John Dudley Black, de 44. […] Ayer recibimos los nombres en pie de nota por parte de una fuente adentro de la Embajada de Estados Unidos en México, y más tarde logramos la doble confirmación a través de los familiares una vez que fueron entregados sus cuerpos”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, el periodista especialista en temas de narcotráfico consideró que la Sierra de Chihuahua es un terreno complicado principalmente para el paso de vehículos pesados; sin embargo, ante la secrecía de la colaboración y operativo, surgen las dudas sobre el accidente automovilístico.

“La versión oficial de Chihuahua es que ellos, los agentes, nunca estuvieron en el operativo del narcolaboratorio; y, más bien -por absurdo que suene-, es que se los toparon en la carretera. Ellos tenían un vuelo, les pidieron un aventón porque ya no supieron cómo llegar y alcanzar a su vuelo en la mañana”.

Luis Chaparro contrastó estas declaraciones con la información que obtuvo mediante sus propias indagatorias, “hay imágenes, que no hemos hecho públicas, donde se ven a estos agentes, uno de ellos de cabello largo usando capuchas y uniformes de la Agencia Estatal de Investigación, que los sitúan ahí en el sitio del narcolaboratorio”.

El periodista aseguró que fueron estos cuatro agentes de la CIA los que obtuvieron la información sobre el laboratorio usando su propia tecnología, como drones y fuentes; y cuyos resultados fueron compartidos con la Agencia Estatal de Investigación, lo cual sería una colaboración habitual.