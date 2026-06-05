Llama PVEM a fortalecer Economía Circular para mejorar el Medioambiente

Ante la creciente generación de residuos y la contaminación provocada por plásticos de un solo uso, el Partido Verde llamó a acelerar la implementación de la nueva Ley General de Economía Circular.

Consideró que el país enfrenta un desafío ambiental que requiere transformar los actuales modelos de producción y consumo hacia esquemas más sostenibles y el reciclaje.

El instituto político destacó que la legislación, publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero pasado, impulsa incentivos para proyectos sustentables, fomenta la adopción de tecnologías limpias.

Asimismo, promueve nuevos modelos de negocio basados en el reciclaje, la reutilización de materiales y el aprovechamiento de residuos, con el objetivo de reducir la presión sobre los recursos naturales y disminuir la contaminación.

Recordó que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Senarnat), en México se generan diariamente alrededor de 139 mil toneladas de residuos sólidos urbanos.

De ese total, cerca del 12 por ciento corresponde a plásticos y una parte importante son productos de un solo uso, como bolsas, empaques, botellas, recipientes y cubiertos desechables. Ello ha contribuido a la saturación de rellenos sanitarios y al deterioro de ecosistemas.

El Partido Verde señaló que la economía circular representa una oportunidad para convertir los residuos en recursos, impulsar la innovación, generar empleos verdes y fortalecer la competitividad del país en un contexto de crecimiento industrial y relocalización de empresas.

Por ello, subrayó la importancia de acompañar la implementación de esta ley con educación ambiental, participación ciudadana y acciones concretas que permitan reducir la generación de basura y aprovechar mejor los materiales para reducir la contaminación.