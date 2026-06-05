La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 5 de junio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 5 de junio de 2026 desde Coatzacoalcos, Veracruz, donde está acompañada por parte de su gabinete federal y por la gobernadora Rocío Nahle.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 5 de junio de 2026

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8:46 Horas | Cambiarán trazo del Interoceánico para eliminar zona de curvas pronunciadas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se hará un ajuste en el Tren Interoceánico para eliminar la zona de curvas pronunciadas, sobretodo en la zona que está llegando a Salina Cruz, para evitar accidentes como el registrado a finales de diciembre del año pasado.

"El Interoceánico está funcionando para carga. Por seguridad no está funcionando para parejeros, vamos a hacer una inversión muy importante para cambiar el trazo en zona de curvas, las curvas más pronunciadas que están ya llegando hacia Salina Cruz. Esta semana o la próxima entrega la empresa sus recomendaciones para la seguridad del uso del tren para pasajeros, una vez que entreguen estas recomendaciones inician todos los trabajos tanto de mejora operativa. Si es necesario también de algunas rehabilitaciones de algunos tramos del tren", adelantó.

8:23 Horas | Alistan decreto para proteger Mahahual del gran turismo; se desarrollará el ecoturismo

La secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunció que el gobierno federal junto con diversas dependencias alistan un decreto para proteger a Mahahual del gran turismo luego del parque que buscaba desarrollar en la zona Roya Caribbean, a fin de que en esa zona de Quintana Roo se impulse el ecoturismo junto con las comunidades.

"Mahahual no es solo destino turístico, es un territorio con comunidades que han sido guardianas (…). Escuchamos sus inquietudes, propuestas, visión de desarrollar juntos un turismo ecológico que permita combinar desarrollo económico y el empleo con protección ambiental. Junto con la población se hará un decreto entre Semarnat, Sectur, Fonatur y el gobierno del estado para proteger frente al gran turismo y orientar a una área de protección donde se fomente el ecoturismo y se convierta en un referente de turismo en la costa maya”, dijo.