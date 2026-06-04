Partido Verde alerta por 24 mil reportes sin resolver en CDMX de cara al Mundial de Futbol

Ciudad de México.- A pocas semanas del arranque del Mundial de Futbol 2026, el Partido Verde Ecologista de México advirtió que la Ciudad de México enfrenta rezagos importantes en materia de atención ciudadana y servicios urbanos, al reportar que su plataforma Guardianes Verdes ha acumulado más de 24 mil denuncias pendientes sin respuesta por parte de las autoridades capitalinas.

El dirigente ecologista Jesús Sesma Suárez señaló que durante el último año el partido impulsó propuestas y llamados concretos para mejorar la preparación de la capital ante la llegada del megaevento deportivo. Sin embargo, lamentó que las dependencias locales no han dado una respuesta suficiente ni oportuna a los planteamientos presentados ante el gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con el partido, los reportes acumulados en Guardianes Verdes están vinculados principalmente con fallas en servicios públicos, mantenimiento urbano postergado y falta de atención de distintas dependencias, problemáticas que afectan directamente la calidad de vida de los residentes y que podrían impactar la imagen de la capital frente a los miles de visitantes internacionales esperados durante el torneo.

Sesma Suárez subrayó que el crecimiento sostenido en las denuncias ciudadanas refleja una mayor exigencia social por soluciones concretas y una mejor capacidad de respuesta institucional, en un contexto en que la Ciudad de México recibirá a turistas de todo el mundo.

Ante este panorama, el líder ecologista reiteró el llamado urgente a las autoridades para atender los pendientes urbanos acumulados y garantizar condiciones adecuadas tanto para los capitalinos como para los visitantes extranjeros, de cara a uno de los eventos deportivos más importantes que habrá albergado la capital mexicana en los últimos años.