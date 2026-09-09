Comisión de Hacienda garantiza debate abierto para el Paquete Económico 2027

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados garantizó una discusión abierta, transparente y de cara a la sociedad del Paquete Económico 2027, en la que serán escuchados funcionarios, sectores económicos y sociales, así como legisladores, antes de definir cualquier modificación a las propuestas del Ejecutivo federal.

Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión adelantó en entrevista con Excélsior que el análisis comenzará de inmediato y que todos los instrumentos en materia de ingresos serán dictaminados antes del 20 de octubre, fecha límite constitucional para que la Cámara de Diputados apruebe la Ley de Ingresos.

“Mi compromiso como presidente de la Comisión de Hacienda es que el proceso de dictaminación tiene que ser con mucho diálogo, con mucha apertura, pero sobre todo tiene que ser transparente. Tenemos que dictaminar de cara a la sociedad”, afirmó.

“En este proceso no se va a callar a nadie, será con mucho diálogo”, sostuvo, al subrayar que no sólo serán convocados funcionarios del Gobierno federal para explicar las propuestas, sino también representantes de los sectores que pudieran resultar afectados o que tengan planteamientos para modificar el paquete.

La comisión recibió ocho instrumentos normativos, de los cuales seis serán materia de dictamen: la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley Aduanera y la Ley de Economía Digital, además de los Criterios Generales de Política Económica.

Altamirano explicó que cada propuesta será revisada desde el punto de vista jurídico y técnico, además de evaluar su impacto, y aseguró que habrá disposición para incorporar modificaciones que permitan perfeccionar el proyecto.

“Vamos a escoger un método para que cada una de las propuestas que vienen en el paquete económico en materia de ingresos las valoremos jurídicamente, que sean viables técnicamente, que revisemos el impacto de cada medida, pero también vamos a estar abiertos a discutir las propuestas de modificación, de perfeccionamiento o de mejora que tengan los sectores económicos, los sectores sociales o también las diputadas y los diputados”, puntualizó.

El Paquete Económico 2027 plantea un gasto neto de 10.6 billones de pesos y contempla una estimación de crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento, con un promedio de 2 por ciento.

Entre las variables macroeconómicas consideradas se encuentra una inflación de cierre de 3 por ciento, un tipo de cambio estimado en 18 pesos por dólar y un precio de referencia del petróleo de 61.8 dólares por barril.

Sobre este último indicador, el presidente de la Comisión de Hacienda rechazó que exista una estimación aventurada, pese a que actualmente el precio del crudo se encuentra por encima de ese nivel.

“Estamos hablando de una propuesta de precio del barril de petróleo muy moderado, no está elevada. El problema sería que lo calculáramos muy alto y ahí podría caer. En este caso es una propuesta muy realista”, sostuvo.

NI NUEVOS IMPUESTOS NI GASOLINAZOS

En materia tributaria, descartó que el proyecto contemple nuevos impuestos, aumentos de tasas o un llamado “gasolinazo” y explicó que las modificaciones propuestas a la Ley del Impuesto sobre la Renta están orientadas principalmente a combatir la evasión, la elusión y las llamadas planeaciones fiscales agresivas.

También destacó medidas dirigidas a pequeños y medianos empresarios, entre ellas la ampliación de los límites de ingresos para acceder al Régimen Simplificado de Confianza: de 3.5 a 5 millones de pesos para personas físicas y de 35 a 50 millones para personas morales.

Asimismo, se propone reducir la tasa de retención provisional sobre intereses, de 0.90 a 0.68 por ciento.

Altamirano insistió en que, en materia fiscal, el proyecto también plantea modificaciones a la Ley Aduanera para fortalecer el combate al denominado huachicol fiscal.

Otro de los objetivos señalados por Altamirano es mantener la reducción del déficit. Para 2027, los Requerimientos Financieros del Sector Público se estiman en 3.9 por ciento del PIB, frente al 4.1 por ciento previsto para 2026.

“Hay dos señales muy buenas que trae el Paquete Económico: esta propuesta de seguir con la reducción del déficit y el hecho de ajustar la meta de crecimiento en un promedio de 2 por ciento, es decir, vamos a tener un paquete económico que le va a ayudar mucho a las finanzas públicas y sobre todo a la economía del país”, dijo.

El diputado sostuvo que la propuesta presupuestal también prioriza el gasto social, al contemplar más de un billón de pesos para programas sociales, además de incrementos en rubros como salud, educación, seguridad, ciencia y tecnología e infraestructura.

“Son creo que propuestas de incremento en el gasto necesarias para el desarrollo del país”, afirmó.

La ruta legislativa establece que la Cámara de Diputados deberá aprobar la Ley de Ingresos a más tardar el 20 de octubre, para posteriormente enviarla al Senado, que tendrá hasta el 31 de octubre para su análisis y eventual aprobación.

Altamirano aseguró que la Comisión de Hacienda trabajará para cumplir los tiempos constitucionales, pero sin sacrificar la discusión pública ni la posibilidad de modificar las propuestas.

“Nos va a tocar analizarlo, discutirlo y, en su caso, aprobar modificaciones. Finalmente, es una atribución constitucional de la Cámara de Diputados”, concluyó.