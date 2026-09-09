Américo Villarreal recorre los 43 municipios de Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, mantendrá una gira de trabajo por los 43 municipios de la entidad para acompañar a las y los alcaldes en sus respectivos ejercicios de rendición de cuentas, evaluar las necesidades locales y dar seguimiento a las obras de infraestructura en marcha.

Hasta la fecha, el mandatario ha estado presente en 13 informes de gobierno municipal, en una ruta que inició en Nueva Ciudad Guerrero —donde se destacaron inversiones estatales y federales por 649 millones de pesos— y que ha continuado por la frontera chica y la zona norte del estado.

En municipios como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, el Ejecutivo estatal reportó montos acumulados de inversión pública que superan los 8 mil 900, 12 mil 500 y 12 mil 199 millones de pesos, respectivamente. Entre las obras prioritarias destacan la Agencia Nacional de Aduanas, la modernización de puentes internacionales, el desarrollo del Puerto del Norte y proyectos de tecnificación en los distritos de riego 025 y 026.

Asimismo, durante las visitas a zonas rurales como Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, San Fernando y Méndez, se abordaron temas como la construcción de Estaciones Seguras para la carretera Ribereña y apoyos al sector agropecuario y pesquero.

Este despliegue territorial coincide con el recorrido nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, quien estará de visita este jueves en Ciudad Victoria para presentar el balance de proyectos estratégicos de la Federación en Tamaulipas.