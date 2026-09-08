Mauricio Kuri se somete a prueba de polígrafo; "cumplí, ahora les toca a todos los aspirantes"

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, llevó a los hechos su planteamiento para blindar el proceso electoral de 2027.

En un video compartido en sus redes sociales, el mandatario panista compartió el desarrollo de su propia evaluación de confianza, llamando a los partidos políticos a replicar este filtro entre sus contendientes.

La prueba de confianza fue aplicada por la firma Centela Sapiens, a través de la plataforma tecnológica Cogito.

La evaluación consistió en un protocolo de siete preguntas cerradas, con respuestas exclusivas de "sí" o "no", las cuales fueron formuladas en ciclos repetitivos.

Tras el análisis del sistema, el examen arrojó un dictamen de "no sospechoso", concluyendo que no existieron evidencias de alteración en las respuestas del mandatario.

“Bueno pues, ya cumplí. Ahora espero que aquellos que busquen un cargo de elección popular, hagan lo mismo. De todos los partidos, eh”, aseveró.

Esta evaluación forma parte de la propuesta "6 de 6", la cual plantea que todo aspirante a una candidatura deba transparentar su patrimonio, acreditación de situación fiscal, inexistencia de conflictos de interés, antecedentes penales, prueba de dopaje y el examen de polígrafo.

Con estos filtros, la iniciativa pretende cerrar el paso a personas vinculadas con el crimen organizado y garantizar la solvencia ética de quienes competirán en el proceso electoral de 2027.

Llamado a la responsabilidad política

Al término de la sesión, tras recibir el informe favorable de la evaluación, Kuri enfatizó que la meta del esquema "6 de 6" radica en garantizar que la ciudadanía tenga total claridad sobre la solvencia moral de quienes buscan gobernar.

El mandatario reiteró que la prueba privada forma parte del compromiso público que asumió ante los partidos de la entidad, subrayando la importancia de que estos filtros se apliquen sin excepción a todas las plataformas políticas.