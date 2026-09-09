Diputados publicitan dictamen que prohíbe doble nacionalidad a aspirantes

El Pleno de la Cámara de Diputados conoció, para trámite de declaratoria de publicidad, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales para prohibir la doble nacionalidad a quien busque el cargo de presidente de la República, o pretenda ocupar una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El dictamen cumple con el proceso de publicidad legislativa, tras avanzar en comisiones, avalado por diputados de Morena, Partido Verde y PT, y con la ausencia de los cinco representantes de Acción Nacional, quienes abandonaron la sesión del martes antes de que se votara la reforma.

Acusaron que la iniciativa se dictaminó al vapor y se dejó de lado el llamado de connacionales en el exterior, que pedían incluir sus demandas.

El documento, que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, establece en el artículo 82, dentro de los requisitos para ser presidente o presidenta de la República, no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata, en los términos que establezca la ley.

Además, quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.

Asimismo, incluye la prohibición de usar pasaportes extranjeros o invocar protección diplomática de otro país durante el encargo.

Se espera que, luego del proceso de publicitación, que durará nueve días, el dictamen se someta a votación en el Pleno de la Cámara de Diputados entre el 21 y 23 de septiembre para, en caso de ser avalado, turnarlo al Senado de la República.