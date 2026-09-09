Pedro Haces afirma que este sexenio puede marcar la historia de la política exterior mexicana

Durante la Glosa del Segundo Informe de Gobierno en la Cámara de Diputados, el legislador federal Pedro Haces Barba afirmó que el actual sexenio tiene el potencial de convertirse en uno de los más sobresalientes de la historia de la política exterior de México. En su intervención ante el pleno, subrayó el avance de la diplomacia mexicana al destacar el Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea, el cual abre oportunidades para la nación en un mercado que supera los 450 millones de personas.

En el análisis del panorama global, el congresista enfatizó la solidez comercial y la posición geográfica estretégica que mantiene el país. "Somos la única nación en el mundo con acceso preferencial a dos de los mercados más importantes del planeta. Eso es geopolítica. Eso es política exterior", aseveró.

Al evaluar los retos en un contexto internacional marcado por tensiones, conflictos bélicos y presiones migratorias, Haces Barba remarcó la resiliencia del Estado mexicano y el liderazgo de la titular del Ejecutivo. "Cuando la historia juzgue este momento, no tengo la menor duda de que se reconocerá la templanza, inteligencia, madurez y astucia de la primera mujer Presidenta de México: Claudia Sheinbaum Pardo", sostuvo.

En materia de integración económica, destacó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se mantiene como la columna vertebral del comercio regional. Asimismo, puntualizó el trato pragmático logrado frente a la administración estadounidense al señalar que "no hay duda de que México ha sabido hacerse respetar, con prudencia, inteligencia y sin subordinación".

Durante su pronunciamiento, el representante parlamentario reconoció la labor ejecutada por Juan Ramón de la Fuente al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el trabajo desempeñado por el canciller Roberto Velasco. Concluyó su mensaje asegurando que la política exterior actual está abriendo brecha a la vanguardia.