El SAT bloquea a más de 38 mil factureras para frenar la evasión fiscal

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, informó que se han bloqueado a más de 38 mil empresas factureras que emiten facturas falsas hasta por el 10% de sus gastos para evadir el pago de impuestos.

Al participar en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario federal explicó que se han emprendido acciones contra el uso de esquemas de planeación agresiva y de factureras, lo que les ha permitido que, de octubre de 2024 a agosto de 2026 hayan publicado más de 3 mil empresas factureras en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y bloqueado más de 38 mil empresas que facturan este tipo de operaciones ficticias.

Martínez Dagnino señaló que se han realizado casi 2 mil auditorías a aquellas personas que compran estas facturas.

“Con estas acciones se ha detectado que las empresas que menos Impuesto sobre la Renta (ISR) pagan o que determinan pérdida fiscal usan facturas presuntamente falsas, hasta por el 10% de sus gastos para evadir el pago de los impuestos”, expuso.

Además del uso de facturas falsas se ha detectado que las empresas han abusado de las pérdidas fiscales con el fin de pagar menos contribuciones. Explicó que estas cifras revelan que hay empresas que, a pesar de que reportan aumento en sus ingresos, presentan pérdidas en sus declaraciones anuales por varios años consecutivos sin justificación real.