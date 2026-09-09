Paquete Económico 2027 apuesta por crecimiento de 2%; Hacienda destaca cinco pilares

El Paquete Económico 2027 tiene como meta alcanzar un crecimiento económico de más de 2 por ciento, además de mantener protegidos los programas de bienestar, los proyectos prioritarios y la inversión pública, informó este miércoles el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Salazar, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El titular de Hacienda destacó que las previsiones económicas buscan contribuir a la creación de empleos y al bienestar de las familias mexicanas, al tiempo que se mantiene una política de finanzas públicas responsables y sostenibles en el largo plazo.

Durante la presentación del Paquete Económico 2027, Amador Salazar explicó que el proyecto se sustenta en cinco pilares: crecimiento; prioridades protegidas; fortalecimiento de los ingresos; gasto más eficiente, y disciplina fiscal.

El objetivo del Paquete Económico 2027 es tener finanzas públicas sanas, sostenibles en el largo plazo, que permitan sostener los avances sociales”, afirmó el secretario de Hacienda.Hacienda protegerá programas de bienestar e inversión pública

El funcionario señaló que entre las prioridades que se mantienen protegidas dentro del Paquete Económico se encuentran los programas de bienestar, los proyectos prioritarios y la inversión pública, considerados elementos centrales para mantener los avances sociales impulsados durante la actual administración.

Asimismo, el proyecto contempla recursos para garantizar el pago de la deuda pública y las participaciones correspondientes a las entidades federativas, con el objetivo de preservar la estabilidad de las finanzas públicas.

Amador Salazar sostuvo que el propósito es combinar el crecimiento económico con una administración responsable de los recursos públicos, de manera que las finanzas nacionales puedan sostener los programas y políticas sociales en el largo plazo.

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Paquete se basará en cinco pilares

El secretario de Hacienda detalló que la estrategia económica para 2027 estará basada en:

Crecimiento, con una meta superior al 2 por ciento. Prioridades protegidas , entre ellas los programas de bienestar, proyectos prioritarios e inversión pública. Fortalecimiento de los ingresos , para ampliar la capacidad financiera del Estado. Gasto más eficiente , mediante una mejor utilización de los recursos públicos. Disciplina fiscal , para mantener finanzas públicas sanas y sostenibles.

El funcionario enfatizó que mantener unas finanzas públicas sólidas permitirá dar continuidad a los avances sociales y garantizar la estabilidad económica del país.

El objetivo primordial es tener finanzas públicas sanas, sostenibles en el largo plazo”, reiteró Amador Salazar, al señalar que esta visión forma parte de la agenda de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Con estos cinco pilares, el Gobierno de México plantea para 2027 una estrategia que busca combinar crecimiento económico, inversión, bienestar social y disciplina en el manejo de los recursos públicos.