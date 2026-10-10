El senador Luis Donaldo Colosio Riojas consideró que Alejandro López Caballero, exalcalde de Hermosillo, tiene asuntos pendientes por aclarar ante los señalamientos relacionados con un presunto desvío de recursos por 300 millones de pesos, en medio de sus aspiraciones de competir nuevamente por la alcaldía, ahora por Movimiento Ciudadano (MC).

Cuestionado sobre si respaldaría una eventual candidatura de López Caballero por MC, Colosio Riojas señaló que la decisión de buscar un cargo de elección popular es respetable, aunque subrayó la importancia de que el exedil aclare primero su situación.

“Mi rol no es asignar candidaturas. Es muy respetable su deseo de competir, pero creo que también tiene primero muchas cosas que aclarar”, respondió.

Reproducir López Caballero “tiene muchas cosas que aclarar” antes de buscar candidatura: Colosio

Al insistirle sobre si lo apoyaría en caso de que fuera postulado por Movimiento Ciudadano, el senador sostuvo que la plataforma política por la que eventualmente compita no cambia la necesidad de esclarecer los señalamientos.

“En caso de que lo haga por cualquier plataforma, tiene muchas cosas que aclarar”, afirmó.

López Caballero, quien gobernó Hermosillo y se desempeñó como secretario de Hacienda de Sonora durante el gobierno de Guillermo Padrés, ha sido señalado por un presunto desvío de recursos públicos por alrededor de 300 millones de pesos. El exfuncionario ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que los señalamientos tienen un trasfondo político.

Las aspiraciones del exalcalde se producen después de que no superara los filtros internos del PAN para buscar nuevamente la presidencia municipal de Hermosillo, por lo que ha manifestado su interés en acercarse a Movimiento Ciudadano.

Hasta el momento, su eventual candidatura por MC no está definida. La postura de Colosio Riojas pone el énfasis en la necesidad de aclarar los señalamientos antes de considerar cualquier respaldo político.