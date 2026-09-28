Clara Luz Flores es la coordinadora de Morena en Nuevo León para 2027

Clara Luz Flores fue designada como la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación en Nuevo León para las próximas elecciones de 2027, así lo dio a conocer Morena en conferencia de prensa en la que presentó a sus últimas corcholatas de cara a las elecciones del próximo año.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, afirmó que Clara Luz Flores fue la ganadora de la encuesta realizada entre habitantes de Nuevo León, primero vía telefónica y después personalmente en el ejercicio que realizaron casa por casa para definir quién sería el coordinador o coordinadora y eventualmente en el candidato para dicho estado.

“Hubo varios aspirantes y se hizo primero una encuesta telefónica y luego de vivienda, y además de notar que tenemos grandes cuadros y compañeros, el pueblo de Nuevo León a través de esta encuesta ha dado como ganadora a la coordinadora de la defensa de la transformación a Clara Luz Flores Carrizales”, anunció en conferencia de prensa desde la Ciudad de México previo a entregarle el nombramiento como la defensora de la 4T en Nuevo León.

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