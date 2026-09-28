Elí César Cervantes, el elegido de Morena para defender la 4T en San Luis Potosí

El proceso interno de Morena en San Luis Potosí designó a Elí César Eduardo Cervantes Rojas como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, después de que la encuesta prevista para definir al perfil no arrojara un resultado que cumpliera con el criterio establecido por el partido.

No es bueno llegar pronto y solo, sino juntos y a tiempo”, afirmó Cervantes Rojas durante y llamó a la militancia a impulsar la transformación en la entidad.



El reto es grande y requiere trabajo en equipo”, agregó.

La determinación fue informada este lunes por la dirigencia nacional de Morena. De acuerdo con lo explicado por Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, participaron 28 personas inscritas, pero ninguna alcanzó al menos 10 por ciento de respaldo en las mediciones internas.

Ante ese escenario, el partido dejó sin efecto el procedimiento de encuesta y recurrió a una designación directa por consenso. La dirigencia también tomó en cuenta que Morena competirá sin coalición en San Luis Potosí.

La decisión coloca a Elí Cervantes al frente de la estructura estatal de Morena rumbo al proceso electoral de 2027, aunque el cargo de coordinador partidista no equivale por sí mismo al registro de una candidatura electoral.

¿Quién es Elí Cervantes?

El nuevo coordinador cuenta con experiencia tanto en el ámbito legislativo como dentro de la estructura partidista de Morena.

Cervantes Rojas fue senador suplente y posteriormente senador titular por San Luis Potosí. También ocupó la Secretaría de Organización de la dirigencia estatal de Morena.

Su trayectoria reciente se desarrolló en el Gobierno de México. Hasta su designación partidista se desempeñaba como titular del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en San Luis Potosí.

Documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación durante 2026 identifican a Cervantes Rojas como director general del Centro SICT San Luis Potosí.

El nombramiento en Morena implica ahora un cambio de escenario para el exsenador, quien pasa de una responsabilidad dentro de la administración federal a encabezar la organización partidista en la entidad.

Una decisión después de la encuesta

La particularidad del caso potosino está en la forma en que Morena llegó a la designación.

La convocatoria contemplaba un proceso de medición entre los perfiles inscritos. Sin embargo, al no alcanzar ninguno el umbral de 10 por ciento señalado por la dirigencia, la encuesta quedó sin efecto y la Comisión Nacional de Elecciones optó por designar a Cervantes.

Reportes locales señalaron que algunos participantes manifestaron inconformidad por la decisión y cuestionaron la manera en que se desarrolló el proceso. Esas críticas corresponden a declaraciones de participantes y no modifican el anuncio formal realizado posteriormente por la dirigencia nacional.

La dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, había señalado previamente que la decisión correspondía a la Comisión Nacional de Elecciones y que no debía anticiparse el resultado antes de su anuncio oficial.

Con la designación ya comunicada, el partido cerró así el proceso interno en San Luis Potosí.