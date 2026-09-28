Ana Lilia Rivera coordinará a Morena en Tlaxcala

La ex senadora Ana Lilia Rivera será la coordinadora de la transformación en Tlaxcala, entidad donde irán en alianza los partidos Morena y Verde Ecologista.

El pueblo de Tlaxcala ha decidido y lo damos a conocer, que será la senadora Ana Lilia Rivera, quien será la encargada de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en el estado de Tlaxcala. Gracias a su cercanía, a su conocimiento del territorio, de los problemas que aquejan a las personas, a los ciudadanos”, puntualizó Ariadna Montiel. Presidenta de Morena.

Arturo Escobar, dirigente del Partido Verde, destacó que Rivera es el cuadro político mejor preparado para encabezar la alianza en Tlaxcala.

A lo largo del lunes, Morena aún anunciará a los coordinadores de la transformación en Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.

Los coordinadores de la transformación serán, una vez que inicie el registro oficial, los candidatos por Morena a la gubernatura de los estados.