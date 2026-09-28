Ana Lilia Rivera coordinará a Morena en Tlaxcala
Arturo Escobar, dirigente del Partido Verde, destacó que Rivera es el cuadro político mejor preparado.
La ex senadora Ana Lilia Rivera será la coordinadora de la transformación en Tlaxcala, entidad donde irán en alianza los partidos Morena y Verde Ecologista.
El pueblo de Tlaxcala ha decidido y lo damos a conocer, que será la senadora Ana Lilia Rivera, quien será la encargada de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en el estado de Tlaxcala. Gracias a su cercanía, a su conocimiento del territorio, de los problemas que aquejan a las personas, a los ciudadanos”, puntualizó Ariadna Montiel. Presidenta de Morena.
Arturo Escobar, dirigente del Partido Verde, destacó que Rivera es el cuadro político mejor preparado para encabezar la alianza en Tlaxcala.
A lo largo del lunes, Morena aún anunciará a los coordinadores de la transformación en Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.
Los coordinadores de la transformación serán, una vez que inicie el registro oficial, los candidatos por Morena a la gubernatura de los estados.