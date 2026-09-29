Pedro Haces presenta en Estrasburgo propuesta global de tres ejes para la libertad de expresión

Pedro Haces Barba, diputado federal mexicano, propuso ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa un plan global de tres ejes para proteger la libertad de expresión, transparentar los medios de comunicación y exigir rendición de cuentas a las plataformas digitales frente al desafío del entorno digital.

Durante su intervención este 29 de septiembre en Estrasburgo, Francia, Haces Barba llamó a superar los simples diagnósticos y asumir compromisos concretos. Cuestionó la paradoja actual del debate público señalando: “¿De qué sirve tener más formas de hablar, si cada vez es más fácil hacer que nadie escuche?”.

Para hacer frente a esta problemática, el legislador planteó tres propuestas principales:

Protección a periodistas: Incrementar el financiamiento internacional para mecanismos de resguardo con enfoque preventivo y no solo reactivo.

Transparencia mediática: Regular la clarificación sobre los propietarios de medios y la asignación de la publicidad oficial.

Control a plataformas digitales: Crear marcos legales para transparentar los algoritmos de las Big Tech sin caer en la censura de Estado.

Haces Barba afirmó que México, pese a sus desafíos, cuenta con avances para aportar al debate internacional, como la expansión del acceso a internet y el crecimiento de medios comunitarios e indígenas. Su participación en Estrasburgo forma parte de una gira europea que continuará en Madrid con el XII Foro Parlamentario Iberoamericano.