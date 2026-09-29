Michoacán abre a la circulación 12.5 km del nuevo periférico de Morelia

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, inauguro el primer tramo del segundo anillo periférico de Morelia, una construcción que percibe 12.5 kilómetros de trayecto para conectar la salida a Mil Cumbres con La Goleta, en las inmediaciones de Ciudad Salud.

Para la construcción de dicha obra se realizó una inversión de 573 millones de pesos. El mandatario explicó que dicha obra forma parte de un proyecto integral que abarcará 51.5 kilómetros en total, con un presupuesto estatal global de 2 mil 800 millones de pesos.

La construcción cuenta con un ancho total de 13 metros, distribuidos en dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 3 metros, equipada con 491 luminarias LED solares para garantizar mayor seguridad a los 4 mil 500 vehículos que se estima circularán diariamente por esta zona.

Además, informó que esta vialidad es una autopista tipo A2, construida con recurso 100 por ciento estatal y completamente libre de peaje.

Esta nueva infraestructura permitirá separar el transito local del transporte pesado y de carga, lo que mejorará la conectividad de la zona metropolitana y reducirá de manera fundamental la presión sobre el actual libramiento de la capital michoacana.