Se incrementa atención en salud

En la actual administración se ha incrementado la atención médica y hospitalaria a la población que utiliza los servicios públicos de salud, tanto en consultas de medicina general, de especialidad, cirugías, vacunas y abasto de medicamentos, se informó en la rueda de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria, además destacó que se están revirtiendo los daños que dejaron 36 años del periodo neoliberal. Invirtiendo en 12 mil camas nuevas de hospital: 4.8 mil que se construyeron de 2019 a 2024 y 7.4 mil camas que se proyectan de 2024 a 2030, a través de una inversión histórica de más de 180 mil millones de pesos (MDP), lo que representa el doble de las 6 mil camas que se hicieron en el periodo neoliberal.

Fue el Subsecretario de salud, Eduardo Clark, quien detalló que prácticamente en todos los rubros hay avances sustanciales, en 2026 respecto al año pasado, en comparación con la anterior administración y sobre todo con el llamado periodo neoliberal.

“Si tomamos el primer semestre del año de enero a julio del 2024 comparado con enero a julio de 2026, se ha incrementado en 19 por ciento el número de consultas de primer nivel que del sector salud.

“Hoy cruzamos la barrera de más de 100 millones de consultas en ese periodo de enero a julio, creciendo de 85 en 2024, pasando a 95 en 2025 y crecemos ahora a más de 101 millones en 2026. Esto en el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar”, puntualizó Clark.

Tomando en cuenta los tres sistemas de salud federal, en materia de consultas de especialidad se alcanzaron las 31.7 millones, se llegó a un total de 1 millón 887 mil cirugías programadas, y se inauguraron 33 hospitales, varios de los cuales fueron iniciados en la anterior administración, detalló el subsecretario.

Con esos 33 hospitales se han añadido mil 535 camas nuevas y se invirtieron más de 23 mil millones de pesos; se han invertido 15 mil 800 millones de pesos en equipamiento de hospitales, se rehabilitaron 650 quirófanos.

Respecto a medicamentos se han invertido 332 mil millones de pesos, para la adquisición de 3 mil 182 millones de piezas de medicamentos.

“Y comparando con el primer año, el primer semestre 2025 entre enero y agosto, este 2026 se ha incrementado todo lo que llega a las unidades de salud y a los centros hospitalarios. Ciento veinticinco por ciento más piezas entregadas que en el mismo periodo del 2025. Y esto, quisiera recalcar, no ha sido la excepción para uno de los puntos más críticos del sistema, el abasto de medicamentos para atención al cáncer, los medicamentos oncológicos.

“En este mismo periodo hemos recibido 21 millones de piezas de medicamentos para la atención al cáncer de 221 tipos de medicamentos”, comentó.

El secretario de salud, David Kersenobich, explicó que se ha incrementado la aplicación de vacunas a la población derechohabiente y a aquella que no está afiliado a algún sistema de salud.

“Se han aplicado en estos 2 años 149 millones de dosis de vacunas, de las cuales todas ellas están aquí señaladas. Destaco la vacunación universal que tiene que ver con las distintas vacunas donde se protege todo el espectro, desde los niños hasta los adolescentes, los adultos”, afirmó Kersenobich.

Puntualizó que en el programa Vida Saludable, se han revisado a 11 millones de alumnos de escuelas públicas; y en el Salud casa por Casa mediante el que se revisa a adultos mayores directamente en sus domicilios se han realizado 24.8 millones de consultas.