Aprueban reforma para impulsar espacios deportivos seguros para mujeres

El Partido Verde en la Ciudad de México celebró la aprobación de una reforma para impulsar el modelo “Cancha Segura”, el cual busca ofrecer un espacio deportivo con condiciones de seguridad, inclusión y accesibilidad para las mujeres.

De acuerdo con el dirigente del Partido Verde capitalino, Jesús Sesma Suárez, muchas mujeres no practican actividades deportivas o recreativas por miedo a sufrir acoso, agresiones o situaciones de violencia en espacios públicos.

Por eso, el también presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México consideró que "Cancha Segura" representa un avance importante para fortalecer el derecho de las mujeres al deporte, la recreación y el uso seguro de los espacios públicos.

Lo aprobado en la reforma contempla acciones para mejorar la infraestructura de las canchas deportivas ubicadas en colonias, barrios y pueblos de la capital.

Por ejemplo, iluminación adecuada, mantenimiento permanente, señalización visible y otras medidas para prevenir situaciones de riesgo para las mujeres.