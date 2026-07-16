Cámara de Diputados revisará 60 iniciativas para fortalecer la legislación sobre feminicidio

Desde septiembre de 2024 a la fecha, en la Cámara de Diputados se han presentado 60 iniciativas relacionadas con la reforma que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum para crear un solo tipo penal de feminicidio.

Así lo informó la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Kenia López Rabadán, quien consideró que esas propuestas deberán ser atendidas durante el proceso parlamentario de análisis y dictaminación del proyecto que enviará la titular del Ejecutivo federal.

“En esta legislatura se han presentado 58 iniciativas relacionadas con el feminicidio y dos iniciativas para crear una nueva ley general. Estamos hablando de 60 propuestas que esta Cámara tiene a propósito del tema”, señaló en conferencia de prensa.

La legisladora del PAN explicó que se trata de iniciativas de reforma al Código Penal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Estas 60 iniciativas de distintas fuerzas políticas debemos revisarlas cuidadosamente y recuperar lo mejor de cada una de ellas para enriquecer la nueva ley general que, sin duda, espero sea derecho positivo vigente a propósito de la iniciativa que será enviada por la Presidencia de la República”, planteó la diputada presidenta.

López Rabadán sostuvo que el Congreso tiene la responsabilidad de escuchar, deliberar y mejorar las propuestas que recibe, incorporando el trabajo legislativo realizado, además de escuchar las voces de las víctimas, sus familias y organizaciones de la sociedad civil, así como a especialistas, académicos, fiscalías y personas expertas en la impartición de justicia.

“Nuestro objetivo debe ser construir una ley verdaderamente útil y aplicable que prevenga la violencia, homologue la investigación y la sanción del feminicidio en todo nuestro país, que proteja a las víctimas, que garantice la reparación integral del daño y reduzca efectivamente la impunidad”, enumeró.

La diputada presidenta manifestó estar de acuerdo con el planteamiento de la titular del Ejecutivo federal de que el feminicidio debe ser un delito imprescriptible.

“Esto significa que ningún responsable pueda evadir la acción de la justicia por el simple transcurso del tiempo”, afirmó.

También dijo respaldar la propuesta de que, tratándose de feminicidio, no procedan criterios de oportunidad, conmutaciones de penas, libertad condicionada o amnistías que puedan traducirse en impunidad.

“Una buena ley es indispensable, pero no será suficiente por sí sola. También se necesitan fiscalías especializadas, con presupuesto, personal capacitado, herramientas periciales y capacidad efectiva para investigar integralmente las carpetas y obtener sentencias contra los responsables”, planteó López Rabadán.

La legisladora señaló que la víctima debe estar en el centro de toda actuación del Estado mexicano.