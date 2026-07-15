Acusan a Héctor Santana de posibles delitos electorales

El alcalde con licencia del municipio de Bahía de Banderas, Héctor Santana está siendo señalado de la presunta comisión de delitos electorales y violaciones a los principios internos del partido Morena.

La denuncia menciona que Santana se ha aprovechado de la situación económica y de la necesidad de los sectores de la población civil, pues condiciona la entrega de despensas con la finalidad de asegurar asistencia masiva a sus asambleas y reuniones de carácter político.

Prácticas que contradicen los ideales que dieron origen al partido al que pertenece, y el cual ha manifestado su rechazo al uso de la pobreza del pueblo con intenciones de carácter meramente electorales.

Hace unas semanas el alcalde con licencia se registró como coordinador estatal en defensa de la Transformación con miras a ser candidato para la gubernatura de Nayarit. Sin embargo, en días pasados, diputados locales de la XXXIV Legislatura de Morena presentaron una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Elecciones del partido en su contra por presuntas prácticas irregulares dentro del proceso interno.

En la acusación formal se solicita de manera detallada a las instancias correspondientes que se investiguen las supuestas conductas que vulnerarían de manera directa la equidad y la transparencia necesarias para la definición de candidaturas.

Se insiste que entre las conductas se encuentra el presunto acarreo masivo de personas, con la finalidad directa de simular un respaldo ciudadano, a lo cual se suma el condicionamiento para la entrega directa de apoyos en especie, específicamente despensas. Del mismo modo acusan la distribución de diversas dádivas y recursos materiales, por lo urgen al partido actúe bajo los principios de legalidad vigentes.