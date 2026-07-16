Judith Díaz y Andrés Mijes llevan mensaje de unidad a Zuazua

En un encuentro político, los aspirantes a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación, Judith Díaz y Andrés Mijes, encabezaron la Asamblea de la Defensa de la Transformación en la colonia Real de Palmas, en Zuazua, Nuevo León.

Ante cientos de vecinos de diversos sectores, ambos liderazgos sumaron esfuerzos para impulsar, lo que llamaron “el cambio estructural” que requiere con urgencia el estado de Nuevo León.

Durante el acto de carácter público, ambos coincidieron en que la "Mayoría Norteña" se encuentra lista para ejecutar las directrices del Plan México, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual busca asegurar crecimiento económico, generación de empleos y bienestar social.

En su intervención, Andrés Mijes criticó con dureza la gestión estatal actual, acusándola de anteponer intereses personales y la promoción digital por encima de las demandas de infraestructura y movilidad de la población de Zuazua.

"Ya basta de un gobierno de frivolidad. Nosotros no queremos likes, queremos resultados. Lo que lo gobierna es la soberbia. Necesitamos un gobierno que quiera a la gente de Nuevo León", sentenció Mijes, definiendo la visión “claudista” como la acción de centrar las decisiones en el bienestar ciudadano y evitar los conflictos estériles.

Por su parte, Judith Díaz reafirmó que la cohesión interna es el pilar fundamental del movimiento y brindó un firme respaldo a Mijes frente a los ataques políticos recientes.

"Cada vez que te atacan, aquí vamos a estar para dar la cara por gente como tú, que trabaja cerca a su pueblo. Así que, él puede decir misa. Tú, a seguir jalando como lo has hecho", expresó Díaz, destacando la importancia del trabajo en equipo.

El encuentro concluyó con la consigna "¡La Patria no se vende, se ama y se defiende!", con el compromiso de ambos de recorrer todos los municipios de Nuevo León para consolidar el proyecto de transformación.